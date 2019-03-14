Футбол

Юрген Клопп: «Парни обожают Лигу чемпионов»Sports.ru 18:39

Бавария — Ливерпуль
1 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
13′
Джордан Хендерсон
Фабиньо
26′
Садио Мане
Жоэль Матип
39′
43′
Фабиньо
Франк Рибери
Кингсли Коман
61′
63′
Жоэль Матип
Тьяго Алькантара
65′
69′
Вирджил ван Дейк
Хави Мартинес
Леон Горетцка
72′
Хамес Родригес
Ренату Саншеш
78′
83′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
Ренату Саншеш
83′
84′
Садио Мане
87′
Джеймс Милнер
Адам Лаллана
90′+2′
Эндрю Робертсон
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о победе над «Баварией» (3:1 по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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