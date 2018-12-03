Футбол

Юрген Клопп: «Ориги может стать важным игроком для „Ливерпуля“»
Матч ТВ
04:08

Ливерпуль — Эвертон
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Джердан Шакири
33′
63′
Тео Уолкотт
Адемола Лукман
Джердан Шакири
Наби Кейта
71′
Мохамед Салах
Дэниэл Старридж
75′
Фабиньо
77′
Джо Гомес
80′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
84′
88′
Андре Гомеш
89′
Бернард Анисио
Доминик Кэлверт-Льюин
90′
Гильфи Сигурдссон
90′+1′
Гильфи Сигурдссон
Курт Зума
Дивок Ориги
90′+6′
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил прогресс нападающего Дивока Ориги. 23-летний бельгиец забил победный гол в дерби против «Эвертона» (1:0), и Клопп надеется, что это достижение поможет Ориги проявить свои лучшие качества.
Матч ТВ04:08

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Юрген Клопп: «Ориги может стать важным игроком для „Ливерпуля“»

Sportbox.RU04:08

Юрген Клопп: «Ориги может стать важным игроком для „Ливерпуля“»

Матч ТВ04:08

Тренер «Ливерпуля» Клопп извинился за забег на поле в матче с «Эвертоном»

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Клопп извинился за забег на поле. Он обнимался с вратарем после победного гола «Эвертону»

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Спорт-Экспрессвчера в 14:17

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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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