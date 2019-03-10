Футбол

Юрген Клопп: «Не знаю, почему мы играем в воскресенье»Матч ТВ 06:45

Ливерпуль — Бернли
сегодня
в 08:00
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
  
66
Александер-Арнолд
  
32
Матип
  
4
ван Дейк
  
26
Робертсон
  
5
Вейналдум
  
3
Фабиньо
  
20
Лаллана
  
11
Салах
  
9
Фирмино
  
10
Мане
  
1
Хитон
  
26
Бардсли
  
5
Тарковски
  
6
Ми
  
3
Тэйлор
  
13
Хендрик
  
4
Корк
  
18
Вествуд
  
31
Макнил
  
10
Барнс
  
11
Вуд
  
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
В воскресенье «Ливерпуль» сыграет с «Бернли» в чемпионате Англии, а уже в среду команде Клоппа предстоит ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» в Мюнхене (первая встреча завершилась со счетом 0:0). — Не думаю, что кто-то в премьер-лиге об этом задумывается.
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