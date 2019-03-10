Футбол
Юрген Клопп: «Не знаю, почему мы играем в воскресенье»Матч ТВ 06:45
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
3
Фабиньо
20
Лаллана
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
1
Хитон
26
Бардсли
5
Тарковски
6
Ми
3
Тэйлор
13
Хендрик
4
Корк
18
Вествуд
31
Макнил
10
Барнс
11
Вуд
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
В воскресенье «Ливерпуль» сыграет с «Бернли» в чемпионате Англии, а уже в среду команде Клоппа предстоит ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» в Мюнхене (первая встреча завершилась со счетом 0:0). — Не думаю, что кто-то в премьер-лиге об этом задумывается.
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