Футбол

Юрген Клопп: «Не знал, что все ставят на победу „Ливерпуля“»Спорт-Экспресс вчера в 13:38

Ливерпуль — Челси
сегодня
в 15:00
Суперкубок УЕФА, Финал
Стадион «Инёню»
2 фото
Матч "Ливерпуль"- "Челси" состоится 14 августа в Стамбуле (Турция) и начнется в 22.00 по московскому времени.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ливерпуль» — «Челси»: без шансов для Лэмпарда

Legalbet00:11

Клопп поддержал Лэмпарда

Спорт-Экспрессвчера в 21:20

Клопп: «„Челси“ - это очень интересная команда, у которой есть план»

Soccer.ruвчера в 15:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Религия

В России 14 августа отмечают Медовый спас

Обновлено в 00:48
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения

Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено вчера в 07:28
Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Авто

Новый SsangYong Actyon получил мощный турбомотор

Компания SsangYong выпустила более доступную модификацию кроссовера Actyon нового поколения.
Обновлено вчера в 22:46
Футбол

«Реал» решил не приобретать Погба

По информации источника, мадридский клуб решил не приобретать французского полузащитника у английского клуба и сосредоточиться на других трансферах.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

В Москву вернется августовское тепло

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в Москву вернется августовское тепло.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Истребитель НАТО приближался к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, чтобы идентифицировать его.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол

Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено вчера в 17:13
Путешествия

МИД предложил упростить оформление туристических виз в Россию

Выдавать туристические визы иностранцам для посещения России предлагается не только по подтверждению туроператора, но и на основании брони гостиницы.
Обновлено вчера в 03:21
Экономика

Россияне стали покупать меньше мяса

За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 01:04
Политика

Зеленский уволил переговорщика по Донбассу после слов о гибели военных

9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

На Камчатке мужчина погиб из-за нападения медведя

«Кам 24» добавляет, что с начала сезона из-за нападения медведей погибли еще три человека.
Обновлено в 01:26
Происшествия

СК проверит инцидент с нелегальной перевозкой детей в Челябинск

Обновлено вчера в 08:36
Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено вчера в 20:08
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне

Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве

Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Технологии

Частотное право: Минкомсвязь изменила концепцию развития 5G

Наиболее приоритетная полоса частот для развития 5G в России с точки зрения международной гармонизации –– 3,4–3,8 ГГц, следует из обновленного проекта концепции Минкомсвязи, который в конце прошлой недели ведомство разослало участникам профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика».
Обновлено вчера в 17:02
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 14 августа, снижаются.
Обновлено в 01:05
Политика

В Крыму ответили на заявление США по поводу визита Путина в Крым

В Крыму отреагировали на заявление посольства США на Украине по поводу визита российского президента на полуостров.
Обновлено вчера в 04:52
Кино

Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС

Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
Политика

В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала

Киевские власти не имеют права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.
Обновлено в 00:35
Футбол

«Ливерпуль» и «Челси» проведут матч за Суперкубок УЕФА

В Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» состоится футбольный матч между английскими «Ливерпулем» и «Челси».
Обновлено вчера в 21:04
Культура

Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе

В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено вчера в 19:08
Авто

Один из двух уникальных лимузинов Volvo выставили на продажу

В американском штате Северная Каролина выставили на продажу лимузин, созданный на базе седана Volvo S80 2001 года.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Ростове фельдшер пнул пенсионерку вместо оказания помощи и уехал

В Ростове фельдшер скорой вместо оказания помощи пнул ногой пенсионерку, лежавшую на тротуаре, и уехал.
Обновлено в 00:21
Экономика

США отложили пошлины на товары из Китая до декабря

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула

По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.
Обновлено в 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футбольный тренер
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге. Основан в 1905 году. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное