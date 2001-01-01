Футбол
Юрген Клопп: «Не знал, что все ставят на победу „Ливерпуля“»Спорт-Экспресс вчера в 13:38
Матч "Ливерпуль"- "Челси" состоится 14 августа в Стамбуле (Турция) и начнется в 22.00 по московскому времени.
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Религия
В России 14 августа отмечают Медовый спас
Обновлено в 00:48
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Авто
Новый SsangYong Actyon получил мощный турбомотор
Компания SsangYong выпустила более доступную модификацию кроссовера Actyon нового поколения.
Обновлено вчера в 22:46
Футбол
«Реал» решил не приобретать Погба
По информации источника, мадридский клуб решил не приобретать французского полузащитника у английского клуба и сосредоточиться на других трансферах.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
В Москву вернется августовское тепло
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в Москву вернется августовское тепло.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Истребитель НАТО приближался к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, чтобы идентифицировать его.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено вчера в 17:13
Путешествия
МИД предложил упростить оформление туристических виз в Россию
Выдавать туристические визы иностранцам для посещения России предлагается не только по подтверждению туроператора, но и на основании брони гостиницы.
Обновлено вчера в 03:21
Экономика
Россияне стали покупать меньше мяса
За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 01:04
Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу после слов о гибели военных
9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
На Камчатке мужчина погиб из-за нападения медведя
«Кам 24» добавляет, что с начала сезона из-за нападения медведей погибли еще три человека.
Обновлено в 01:26
Происшествия
СК проверит инцидент с нелегальной перевозкой детей в Челябинск
Обновлено вчера в 08:36
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Технологии
Частотное право: Минкомсвязь изменила концепцию развития 5G
Наиболее приоритетная полоса частот для развития 5G в России с точки зрения международной гармонизации –– 3,4–3,8 ГГц, следует из обновленного проекта концепции Минкомсвязи, который в конце прошлой недели ведомство разослало участникам профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика».
Обновлено вчера в 17:02
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 14 августа, снижаются.
Обновлено в 01:05
Политика
В Крыму ответили на заявление США по поводу визита Путина в Крым
В Крыму отреагировали на заявление посольства США на Украине по поводу визита российского президента на полуостров.
Обновлено вчера в 04:52
Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
Политика
В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала
Киевские власти не имеют права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.
Обновлено в 00:35
Футбол
«Ливерпуль» и «Челси» проведут матч за Суперкубок УЕФА
В Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» состоится футбольный матч между английскими «Ливерпулем» и «Челси».
Обновлено вчера в 21:04
Культура
Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе
В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено вчера в 19:08
Авто
Один из двух уникальных лимузинов Volvo выставили на продажу
В американском штате Северная Каролина выставили на продажу лимузин, созданный на базе седана Volvo S80 2001 года.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул пенсионерку вместо оказания помощи и уехал
В Ростове фельдшер скорой вместо оказания помощи пнул ногой пенсионерку, лежавшую на тротуаре, и уехал.
Обновлено в 00:21
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула
По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.
Обновлено в 01:05