Футбол
Клопп проявит уважение к женщине-судье ради спокойствия мамыГазета.Ru 13:55
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о назначении Стефани Фраппар главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА против лондонского "Челси", передает ТАСС. Впервые в истории турнира главным арбитром была назначена женщина.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Наука
Древние свиньи пережили полный геномный оборот после прибытия в Европу
Исследователи секвенировали ДНК-подписи более чем 2000 древних свиней, включая геномы 63 археологических свиней, собранных на Ближнем Востоке и в Европе за последние 10 000 лет.
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Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
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Агент: «Вчера весь день был с Мбайе, из „Спартака“ никто не звонил»
Симон Лаурелли, агент нападающего «Галатасарая» Мбайе Дианя, прокомментировал слухи о том, что московский «Спартак» сделал предложение по его клиенту.
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Армия и оружие
Белый дом нашел повод не продлевать СНВ-3
«Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу продления СНВ-3 на пятилетний срок», – передает его слова ТАСС.
Обновлено в 13:49
Экономика
Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей
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Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
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Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
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МВД изменит процедуру проверки ОСАГО
МВД сделает процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще.
Обновлено в 12:56
Культура
Певец Дельфин потерял сознание на звукозаписывающей студии
Певец Дельфин (Андрей Лысиков) потерял сознание на звукозаписывающей студии. Об этом во вторник, 13 августа, пишет телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 14:18
Футбол
Роналду назвал свое главное преимущество перед Месси
«Месси — отличный игрок, которого запомнят не только благодаря пяти «Золотым мячам», которые он получил, но и за то, что он, как и я, прогрессирует с каждым годом», — сказал форвард «Ювентуса».
Обновлено в 09:41
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Политика
Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора
Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
Обновлено вчера в 08:42
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублей
Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей.
Обновлено в 11:06
Политика
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Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
Политика
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Футбол
«Бавария» арендовала Перишича у «Интера»
Обновлено в 06:54
Технологии
Минкульт Абхазии запустил геоинформационную систему
Министерство культуры Абхазии запустило геоинформационную систему (ГИС), сообщила на презентации проекта министр культуры Эльвира Арсалия.
Обновлено в 08:30
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика
Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение оставить политическую деятельность после следующих выборов в Бундестаг, которые состоятся в 2021 году.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Политика
Путин проверил стройку «Тавриды»
Движение по трассе "Таврида" откроют в сентябре 2020 года.
Обновлено в 14:15
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Футбол
Рибери хочет зарабатывать 8 млн евро в год
По информации Futbol Arena, французский футболист рассчитывает на двухлетний контракт с годовым окладом в 8 миллионов евро.
Обновлено в 08:22
Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Наука
Дневной сон может быть связан с болезнью Альцгеймера
Американские ученые из Калифорнийского университета выяснили, что слишком долгий сон в течение дня может быть одним из ранних признаков болезни Альцгеймера.
Обновлено в 13:21
Финансы
Дефицит бюджета США превысил общий показатель за весь прошлый год
Расходы США растут быстрее доходов. Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года превысил общий показатель прошлого.
Обновлено в 14:30