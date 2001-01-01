Футбол

Юрген Клопп: «Не знал, что все ставят на победу „Ливерпуля“»Спорт-Экспресс 13:38

Ливерпуль — Челси
завтра
в 15:00
Суперкубок УЕФА, Финал
Стадион «Инёню»
2 фото
Матч "Ливерпуль"- "Челси" состоится 14 августа в Стамбуле (Турция) и начнется в 22.00 по московскому времени.
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Клопп: «„Челси“ - это очень интересная команда, у которой есть план»

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Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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