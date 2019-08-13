Футбол

Юрген Клопп: «Не знал, что все ставят на победу „Ливерпуля“»Спорт-Экспресс вчера в 13:38

Ливерпуль — Челси
сегодня
в 15:00
Суперкубок УЕФА, Финал
Стадион «Инёню»
Матч "Ливерпуль"- "Челси" состоится 14 августа в Стамбуле (Турция) и начнется в 22.00 по московскому времени.
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