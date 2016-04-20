В сегодняшнем матче на первый план выходила не игра, а победа. Мы нашли путь к успеху, и это здорово.

Юрген Клопп: «На первый план выходила не игра, а победа»

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