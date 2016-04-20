В сегодняшнем матче на первый план выходила не игра, а победа. Мы нашли путь к успеху, и это здорово.

Юрген Клопп: «На первый план выходила не игра, а победа»

Спорт день за днем

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Футбол «Реал» возьмет банковский кредит для покупки Неймара «Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке.

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Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Политика Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.

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Экономика Reuters заметил сделки Сбербанка по продаже крупных сумм в валюте В свою очередь, два источника, близких к Сбербанку, сообщили Reuters, что крупнейший банк страны постепенно конвертировал на локальном рынке всю сумму, которую удалось выручить от продажи DenizBank.

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Наука В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.

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Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

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