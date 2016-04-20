Футбол

Юрген Клопп: «На первый план выходила не игра, а победа»Спорт-Экспресс вчера в 19:15

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
В сегодняшнем матче на первый план выходила не игра, а победа. Мы нашли путь к успеху, и это здорово.
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