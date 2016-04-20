В сегодняшнем матче на первый план выходила не игра, а победа. Мы нашли путь к успеху, и это здорово.

Юрген Клопп: «На первый план выходила не игра, а победа»

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Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Как ранее сообщало ИА REGNUM, на молодежном форуме «Территория смыслов» Лавров напомнил, что Россия, как государство-продолжатель Советского Союза, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан, после подписания мирного договора.

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