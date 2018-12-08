Футбол

Юрген Клопп: «Мне нравится настрой Салаха»
Матч ТВ
13:25

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал вклад нападающего Мохамеда Салаха в победу над «Борнмутом». Египетский нападающий сделал хет-трик и помог своей команде победить со счетом 4:0. — Что бы ты ни делал в футболе, это нужно доводить до конца, — сказал Клопп после матча.
Матч ТВ13:25

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Юрген Клопп: «Мне нравится настрой Салаха»

Sportbox.RU13:25

Юрген Клопп: «Мне нравится настрой Салаха»

Матч ТВ13:25

Клопп — о хет-трике Салаха: это было великолепно, просто великолепно

Чемпионат11:05

Юрген Клопп: «Борнмут» проводит неплохой сезон, поэтому победить их – нечто особенное

Советский спорт10:29

Клопп: «Мы должны следить только за собой, нас мало интересуют другие команды»

Евро-футбол.ру10:08

Клопп: «Мы хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона»

Soccer.ru09:56

Клопп: «Так выиграть у такого „Борнмута“ — „Ливерпуль“ сделал нечто особенное»

Sport24.ru10:16
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Юрген Клопп
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Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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