Футбол
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о ближайшем преследователе "красных" в чемпионате Англии – "Манчестер Сити". Я должен с уважением отметить, что "Сити" очень, очень, очень хорош. Я не могу сказать, что им повезло там и повезло здесь.
Soccer.ruвчера в 23:37
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Футбол
«Челси» может приобрести Игуаина
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
Манджукич ведет переговоры о новом контракте с «Ювентусом»
Как сообщает Tuttosport, 32-летний хорват завершает переговоры по новому соглашению с "Ювентусом" – сторонам осталось уладить некоторые детали сделки, в частности, ведется обсуждение продолжительности договора.
Обновлено в 03:17
Футбол
Форвард «ПСЖ» Неймар кардинально сменил имидж
Обновлено в 02:47
Футбол
Лукаку по семейным обстоятельствам покинул «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, скорее всего, пропустит два ближайших матча своей команды по семейным обстоятельствам.
Обновлено в 02:54
Футбол
Моуринью может возглавить «Баварию»
Недавно уволенный из «Манчестер Юнайтед» португальский специалист Жозе Моуринью в ближайшее время может возглавить «Баварию», сообщает Don Balon.
Обновлено вчера в 18:09
Футбол
Защитник «Браги» попал в сферу интересов российских клубов
Защитник португальской "Браги" Пабло Сантос попал в сферу интересов российских клубов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:40
Футбол
Дзюба озвучил пятерку лучших российских футболистов
Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о лучших отечественных футболистах 2018 года, передает "СЭ".
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
Маевский может вернуться в Россию
Бывший полузащитник "Анжи" Иван Маевский может вернуться в Россию.
Обновлено в 02:10
Футбол
Прядкин опроверг слухи об уходе с поста главы РПЛ
В интервью «RT на русском» функционер объяснил свое решение, а также опроверг разговоры о том, что может уйти с поста главы РПЛ.
Обновлено в 02:50
Футбол
Видаль: был немного раздражён, когда мало играл
Каждый игрок всегда хочет выходить на поле и играть важную роль в команде.
Обновлено в 04:02
Футбол
Казанский «Зенит» обыграл бельгийский «Кнак» в Лиге чемпионов
«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов. В мае этого года казанская команда победила в финале турнира «Любе Чивитанову».
Обновлено вчера в 16:39
Футбол
«Арсенал» может в январе отдать Озила в аренду
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может покинуть команду в зимнее трансферное онко.
Обновлено вчера в 20:47
Футбол
«Монако» попробует подписать Фабрегаса
Руководство "Монако" хочет усилить свой состав с помощью хавбека "Челси" Сеска Фабрегаса.
Обновлено вчера в 10:41
Футбол
Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено вчера в 15:26
Футбол
Валерий Газзаев: «Общая оценка выступления российских клубов в еврокубках — „неудовлетворительно“»
Стыдно сказать, что на последней игровой неделе проиграли все наши клубы, за исключением ЦСКА, который благодаря победе в Мадриде еще и принес хоть какие-то очки в общую копилку в рейтинге УЕФА, — сказал Газзаев.
Обновлено в 01:48