Футбол
Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ уже сотворил историю»Матч ТВ 05:44
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил успехи команды в текущем сезоне чемпионата Англии.
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Тренер «Хаддерсфилда»: Клопп изменил «Ливерпуль», надеюсь, он выиграет премьер-лигу
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