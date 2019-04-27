Футбол
Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ уже сотворил историю»Матч ТВ 05:44
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил успехи команды в текущем сезоне чемпионата Англии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тренер «Хаддерсфилда»: Клопп изменил «Ливерпуль», надеюсь, он выиграет премьер-лигу
Советский спортвчера в 23:55
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Технологии
IT-индустрию просят избавить человечество от интернет-зависимостей
IT-индустрию просят избавить человечество от интернет-зависимостей Состоявшаяся на минувшей неделе в Сан-Франциско конференция «Человечность: новая повестка дня для технологических компаний» собрала более 300 представителей IT-индустрии: руководителей компаний, ученых и экспертов.
Обновлено в 07:30
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Авто
В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8
Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.
Обновлено в 04:27
Политика
Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского
Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что он готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков
Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Футбол
«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо
При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленский опроверг данные турецких СМИ об отдыхе на дорогой яхте
Ранее турецкое издание Milliyet сообщило, что новоизбранный украинский лидер намерен провести небольшой отпуск на яхте длиной 40 метров.
Обновлено в 08:30
Культура
Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал
Фильм должен был выйти сегодня, в субботу, 27 апреля, в 10 часов 15 минут. Вместо него был показан фильм про святую Матрону, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу
Юлия Ковальчук добавила, что много раз встречала ситуации, когда люди, называющие себя друзьями, предавали в карьере и в жизни.
Обновлено в 05:18
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Обновлено в 07:34
Политика
Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Алена Шишкова: «Тимур дает нашей дочери очень много любви и внимания, даже при всей его занятости»
Оба родителя уделяют много внимания дочери Алисе, которая стала настоящей радостью для мамы рэпера Симоны.
Обновлено в 06:30
Политика
Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины
Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Петербурге 16 минометных мин нашли в 300 метрах от АЗС
Сообщение об обнаружении боеприпасов на краю лесополосы поступило в субботу, 27 апреля, около 10 часов утра от АЗС, расположенной в районе дома 1А по Приморскому шоссе.
Обновлено в 06:42
Наука
Медики назвали фактор, на 50% повышающий риск преждевременной смерти
Риск преждевременной смерти у людей вызывает высокое содержание полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови.
Обновлено в 06:16
Политика
Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына
В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Гаджеты
Apple может купить у Intel бизнес по производству модемов
Продажа бизнеса по производству модемов позволит Intel вернуть часть средств, потраченных на собственные разработки, в то время как для Apple патенты и наработки процессорного гиганта пригодятся в разработке собственного «яблочного» модема.
Обновлено в 06:01
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Религия
Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу
Все с трепетом ждут воскресного праздника – Пасху. Для воцерквленного человека сегодня главное – участие в богослужениях Великой субботы.
Обновлено в 06:35
Финансы
ЦБ сохраняет ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, поскольку годовая инфляция в марте прошла свой пик и стала замедляться, а прирост потребительских цен складывается ниже первоначального прогноза.
Обновлено вчера в 07:08