Футбол

Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ уже сотворил историю»Матч ТВ 05:44

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил успехи команды в текущем сезоне чемпионата Англии.
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Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ уже сотворил историю»

Sportbox.RU05:44

Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ уже сотворил историю»

Матч ТВ05:44

Тренер «Хаддерсфилда»: надеюсь, Клопп выиграет Премьер-лигу с «Ливерпулем»

Чемпионатвчера в 17:52

Клопп: мы уже сконцентрированы на следующей игре

Газета.Ruвчера в 18:15

Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп сможет выиграть АПЛ в этом сезоне»

Sport24.ruвчера в 18:22

Тренер «Хаддерсфилда»: Клопп изменил «Ливерпуль», надеюсь, он выиграет премьер-лигу

Советский спортвчера в 23:55

Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ через упорную работу пытается создать проблемы каждому сопернику»

Sports.ruвчера в 17:44
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Шоу-бизнес

Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу

Обновлено в 00:37
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Технологии

IT-индустрию просят избавить человечество от интернет-зависимостей

IT-индустрию просят избавить человечество от интернет-зависимостей Состоявшаяся на минувшей неделе в Сан-Франциско конференция «Человечность: новая повестка дня для технологических компаний» собрала более 300 представителей IT-индустрии: руководителей компаний, ученых и экспертов.
Обновлено в 07:30
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Авто

В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8

Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.
Обновлено в 04:27
Политика

Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского

Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что он готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Уфе найдены тела пяти человек, считавшихся без вести пропавшими

Обновлено в 08:00
Происшествия

Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков

Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Футбол

«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо

При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

Обновлено в 07:54
Политика

Зеленский опроверг данные турецких СМИ об отдыхе на дорогой яхте

Ранее турецкое издание Milliyet сообщило, что новоизбранный украинский лидер намерен провести небольшой отпуск на яхте длиной 40 метров.
Обновлено в 08:30
Культура

Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал

Фильм должен был выйти сегодня, в субботу, 27 апреля, в 10 часов 15 минут. Вместо него был показан фильм про святую Матрону, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу

Юлия Ковальчук добавила, что много раз встречала ситуации, когда люди, называющие себя друзьями, предавали в карьере и в жизни.
Обновлено в 05:18
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Автоспорт

Квят показал шестое время на третьей тренировке Гран-при Азербайджана

Обновлено в 07:32
Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Обновлено в 07:34
Политика

Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Происшествия

Мужчина выбросил 2 кг наркотиков в окно, когда появилась полиция

Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Алена Шишкова: «Тимур дает нашей дочери очень много любви и внимания, даже при всей его занятости»

Оба родителя уделяют много внимания дочери Алисе, которая стала настоящей радостью для мамы рэпера Симоны.
Обновлено в 06:30
Футбол

Адвокат Кокорина-младшего: прокурор может попросить 5 лет лишения свободы

Обновлено в 04:56
Политика

Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины

Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Петербурге 16 минометных мин нашли в 300 метрах от АЗС

Сообщение об обнаружении боеприпасов на краю лесополосы поступило в субботу, 27 апреля, около 10 часов утра от АЗС, расположенной в районе дома 1А по Приморскому шоссе.
Обновлено в 06:42
Наука

Медики назвали фактор, на 50% повышающий риск преждевременной смерти

Риск преждевременной смерти у людей вызывает высокое содержание полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови.
Обновлено в 06:16
Политика

Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына

В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Гаджеты

Apple может купить у Intel бизнес по производству модемов

Продажа бизнеса по производству модемов позволит Intel вернуть часть средств, потраченных на собственные разработки, в то время как для Apple патенты и наработки процессорного гиганта пригодятся в разработке собственного «яблочного» модема.
Обновлено в 06:01
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Религия

Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу

Все с трепетом ждут воскресного праздника – Пасху. Для воцерквленного человека сегодня главное – участие в богослужениях Великой субботы.
Обновлено в 06:35
Финансы

ЦБ сохраняет ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, поскольку годовая инфляция в марте прошла свой пик и стала замедляться, а прирост потребительских цен складывается ниже первоначального прогноза.
Обновлено вчера в 07:08
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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