Футбол

Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ стал командой, против которой сложно играть»Матч ТВ 02:43

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что его команда не чувствует давления, несмотря на упорную борьбу за победу сразу в двух турнирах — в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.
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Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ стал командой, против которой сложно играть»

Sportbox.RU02:43

Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ стал командой, против которой сложно играть»

Матч ТВ02:43

Клопп: «Мне напоминали, что я при подписании контракта пообещал что-то выиграть через 4 года»

Sport24.ru01:58

Клопп: «Здорово, что мы боремся сразу за два трофея»

Soccer.ru02:29

Клопп: При подписании контракта я обещал что-то выиграть через четыре года

Нева Спорт02:30

Клопп: «Ливерпуль» до сих пор не чувствует давления

Чемпионат01:49

Юрген Клопп: «Ливерпуль не ощущает давления в борьбе за чемпионство АПЛ»

Комсомольская правда04:14
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Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что вопрос в ходе дебатов с Петром Порошенко о повстанцах самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР в Донбассе был от граждан Украины, а штаб не занимается цензурой.
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В Петербурге завершилось расследование аварии на ЗСД, в которой погибли восемь человек.
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Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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