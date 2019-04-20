Футбол
Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ стал командой, против которой сложно играть»Матч ТВ 02:43
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что его команда не чувствует давления, несмотря на упорную борьбу за победу сразу в двух турнирах — в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.
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Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
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Общество
Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде
Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.
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В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек
11 человек погибли, еще 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.
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Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro испытали на прочность
Тест на изгиб Huawei P30 Pro выдержал, причем он оказался намного прочнее своего предшественника.
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Общество
В России появятся частные кладбища
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Происшествия
В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В сентябре прошлого года не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в туристическом районе мексиканской столицы Мехико.
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В Стерлитамаке преступники напали на сторожа и ограбили церковь
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, прошлой ночью в церковь Иоанна Предтечи проникли злоумышленники.
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Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
В штабе Зеленского пояснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что вопрос в ходе дебатов с Петром Порошенко о повстанцах самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР в Донбассе был от граждан Украины, а штаб не занимается цензурой.
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В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение иешиву "Торат Хаим".
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Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика
Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено вчера в 13:52
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Отец Децла заявил, что перед смертью рэпер пытался уйти от жены
Отец Кирилла Толмацкого (Децла) продолжает озвучивать новые обвинения в адрес вдовы погибшего сына Юлии.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Взрыв прогремел в Кабуле у министерства связи
В Кабуле около 11:30 в субботу прогремел взрыв вблизи министерства коммуникаций и информационных технологий.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
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Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 23
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Дело об аварии на ЗСД с восемью погибшими ушло в суд
В Петербурге завершилось расследование аварии на ЗСД, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено вчера в 16:30
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
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Ульяновский автозавод приступил к продажам новой модели УАЗ «Хантер».
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Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
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