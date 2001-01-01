Футбол
Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ проиграл всего раз, но люди уже жалеют нас»Матч ТВ 01:52
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после игры 23-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (1:1) поговорил о перспективах команды в чемпионской гонке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 10:17, Ашберн
Происшествия
В крови рэпера Децла не обнаружено наркотических веществ
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Москве и области проверяют более 100 объектов после их «минирования»
«В Москве анонимные сообщения о минировании поступили в адрес 80 объектов, в Московской области — 25», — сообщил представитель экстренных служб.
Обновлено в 05:58
Наука
Ученые сообщили об ускорении смещения магнитного полюса Земли
Скорость движения Северного магнитного полюса Земли за последние десятилетия ускорилась в несколько раз, выяснили ученые из американского Национального института информации об окружающей среде.
Обновлено в 10:08
Авто
Mazda привезет в Женеву новый кроссовер
Компания Mazda анонсировала премьеру нового компактного кроссовера.
Обновлено в 04:00
Происшествия
СК опроверг информацию о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми
"Председатель СК России Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с членами этой семьи, а единственная его встреча с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации в момент его задержания", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 09:47
Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова
Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии».
Обновлено в 09:16
Общество
Футболист «Спартака» Глушаков официально развелся с женой
Никулинский суд Москвы расторг 5 февраля брак полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова и его теперь уже экс-супруги Дарьи.
Обновлено в 09:23
Экономика
Банк России утвердил новый фирменный стиль своего логотипа
Обновлено в 09:03
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 300 представят осенью
Компания Toyota может представить родственные внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX новых генераций уже этой осенью.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Петербурге нашли источник, распространявший запах газа
Обнаружен источник, распространявший запах газа по районам Санкт-Петербурга. Им стала емкость из-под неизвестного зловонного вещества.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Шойгу рассказал о российском ответе на выход США из ДРСМД
Президент России Владимир Путин одобрил список мероприятий, который ему представил Генеральный штаб после того, как США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:42
Общество
Три солнца появились над Екатеринбургом
В небе над Екатеринбургом появились "три солнца", передает РИА "Новости" со ссылкой на главного синоптика Уральского гидрометцентра Галину Шепоренко.
Обновлено в 02:46
Экономика
Центробанк запустил робота для поиска финансовых пирамид
Центробанк России запустил интернет-робота для поиска финансовых пирамид.
Обновлено вчера в 22:55
Гаджеты
Apple начала продажи восстановленного iPhone X
Apple начала продажи восстановленного iPhone X, передаёт iCrarified. Смартфон появился на сайте компании в разделе Certified Refurbished.
Обновлено в 05:28
Авто
Кроссовер Range Rover Velar SVAutobiography: первый V8 в гамме
Пока же версия SVAutobiography стала первым и единственным Веларом с мотором V8: у остальных машин в гамме только турбочетверки или максимум двигатели V6.
Обновлено в 09:28
Наука
1054 человека помогли найти кишечные бактерии, связанные с депрессией
Выяснилось, что у людей с депрессией, вне зависимости от лечения антидепрессантами, была нехватка бактерий родов Coprococcus и Dialister.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Из хостела в Москве госпитализировали 25 человек из-за очага кори
Из московского хостела госпитализировали 25 человек с симптомами кори. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 04:21
Транспорт
В московском метро введут систему оплаты по зонам
Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.
Обновлено в 05:17
Происшествия
ФСБ задержала замглавы департамента полетов «Аэрофлота»
В авиакомпании «Аэрофлот» РБК заявили, что информация о задержании Якимчука сотрудниками ФСБ при передаче им денег Потиевскому «не соответствует действительности».
Обновлено вчера в 23:30
Интернет
Mail.ru Group запускает браузер Atom
Mail.ru Group также включил в новый браузер возможность запрета записи истории посещения сайтов.
Обновлено в 05:14
Политика
Телеведущей Ивлеевой запретили въезд на Украину
Обновлено в 06:51
Авто
Электрический гиперкар Hispano Suiza может выглядеть как-то так
Компания даже опубликовала рендер каркаса будущего автомобиля: Мы мало что о нем знаем, кроме того, что он будет назван по имени внучки основателя Hispano Suiza и того, что изготовленный вручную гиперкар будет отличаться жестким монококом из карбона, который будет создаваться также вручную.
Обновлено в 00:02
Авто
Известны цены на новый Mercedes-Benz B-Class
Обновлено в 05:31
Происшествия
На Петроградке глыба льда убила студента
Обновлено в 09:32
Политика
Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене против Медведчука
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, сообщила пресс-секретарь главы ведомства Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:49
Общество
«Победа» ограничила размер ручной клади
Авиакомпания «Победа» ограничила размер провоза ручной клади в самолете до 36х30х4 см, весом не более 10 кг.
Обновлено в 05:12
Экономика
«Северсталь» начнет производство труб для нефтяной отрасли
Обновлено в 06:01
Происшествия
СК задержал бывшего мэра Арзамаса, который премировал сам себя
Бывшего мэра Арзамаса Нижегородской области задержали по подозрению по трем коррупционным статьям, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Обновлено в 08:45
Политика
Глава родного района Арашуковых написал заявление об отставке
По словам Жужуева, глава района написал заявление об отставке по собственному желанию в понедельник, 4 февраля.
Обновлено в 08:18