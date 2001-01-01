Футбол

Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ намерен выигрывать все матчи»Спорт-Экспресс 10:37

Ливерпуль — Бернли
10 марта
в 07:00
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 30-го тура чемпионата Англии против "Бернли" заявил, что его команда намерена выигрывать все игры.
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Юрген Клопп: Наш план не изменился, мы по-прежнему намерены выигрывать матчи

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Юрген Клопп: «План „Ливерпуля“ остался прежним. Нам нужно выиграть матчи»

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