Футбол

Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ хорошо справился без Коутинью»Матч ТВ 16:10

Барселона — Ливерпуль
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, не хватает ли его команде полузащитника Филиппе Коутинью. Напомним, Коутинью перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» зимой 2018 года за 106 миллионов фунтов.
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