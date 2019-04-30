Футбол
Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ хорошо справился без Коутинью»Sportbox.RU 16:10
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, не хватает ли его команде полузащитника Филиппе Коутинью. Напомним, Коутинью перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» зимой 2018 года за 106 миллионов фунтов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:48, Ашберн
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