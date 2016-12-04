Футбол

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в бакахСоветский спорт вчера в 17:47

Ливерпуль боролся без топлива в баках. А еще у нас есть голкипер, который играючи справляется со сложными задачами. Это лучший вечер в наших карьерах.
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Клопп перепел на свой лад хит 90-х, заменив «sex» на «six» в честь 6-й победы «Ливерпуля» в ЛЧ

Sport24.ruвчера в 23:34

Клопп утверждает, что сделал Бьорндалена болельщиком «Ливерпуля»

Спорт-Экспрессвчера в 20:58

Юрген Клопп: «Обычно через 20 минут после игры я наполовину пьян, но сейчас я пил только воду»

Sports.ruвчера в 18:26

Клопп: обычно через 20 минут после матча я уже пьян, но сейчас пью только воду

Чемпионатвчера в 17:49

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках

Советский спортвчера в 17:47

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: Обычно я полупьян спустя 20 минут после окончания игры, но сейчас я пил только воду

Спорт день за днемвчера в 18:34

Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только воду

Газета.Ruвчера в 18:00
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Шоу-бизнес

Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова

Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 27

Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек.
Обновлено вчера в 07:25
Общество

Какие льготы дает волгоградцам предпенсионный возраст

По закону предпенсионеры имеют привилегии по уплате налога на землю и имущество, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также некоторые гарантии по ТК.
Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери

Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
Обновлено вчера в 14:38
Единоборства

Боксер-тяжеловес Энди Руиз отобрал у Энтони Джошуа все его титулы

В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиза.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено вчера в 02:37
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено вчера в 21:22
Финансы

Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля

По данным ЦБ, интерес населения к иностранной валюте вырос на 44 процента. В основном спросом пользуются доллары США.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:05
Футбол

«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
Обновлено вчера в 13:44
Футбол

Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Ферджи поставила точку в своем браке

44-летняя Ферджи, бывшая солистка группы The Black Eyed Peas, подала заявление о разводе в окружной суд Пасадены.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты

Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes

Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 22:18
Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено вчера в 12:50
Авто

Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено 31 мая в 09:02
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Кино

В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в РФ

Обновлено вчера в 08:48
Космос

В Сети показали первую съемку солнечного затмения 1900 года

В Сети показали первую документальную съемку солнечного затмения 1900 года, сделанную иллюзионистом Джоном Невилом Маскелином.
Обновлено 31 мая в 06:23
Происшествия

Задержана оставившая двух детей в хостеле мать

Обновлено вчера в 11:51
Политика

В Украине сменили правила написания русских фамилий

В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
Обновлено 31 мая в 23:17
Происшествия

В Дагестане в ДТП с автобусом пострадали пять человек

В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Дагестане, по последним данным, один человек погиб и ещё пятеро пострадали.
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие

При ракетном обстреле в Сирии погибли люди

Обновлено вчера в 22:44
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено вчера в 12:04
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов

Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено 31 мая в 15:55
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Старшая дочь Алексея Баталова: «Расставания родителей не ощутила»

В программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым старшая дочь Надежда рассказала историю взаимоотношений артиста с Ириной Ротовой.
Обновлено вчера в 14:00
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