Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в бакахСоветский спорт вчера в 17:47
Ливерпуль боролся без топлива в баках. А еще у нас есть голкипер, который играючи справляется со сложными задачами. Это лучший вечер в наших карьерах.
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Клопп: обычно через 20 минут после матча я уже пьян, но сейчас пью только воду
Чемпионатвчера в 17:49
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: Обычно я полупьян спустя 20 минут после окончания игры, но сейчас я пил только воду
Спорт день за днемвчера в 18:34
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Шоу-бизнес
Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 27
Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек.
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Какие льготы дает волгоградцам предпенсионный возраст
По закону предпенсионеры имеют привилегии по уплате налога на землю и имущество, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также некоторые гарантии по ТК.
Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери
Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
Обновлено вчера в 14:38
Единоборства
Боксер-тяжеловес Энди Руиз отобрал у Энтони Джошуа все его титулы
В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиза.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено вчера в 02:37
Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио
Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено вчера в 21:22
Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
По данным ЦБ, интерес населения к иностранной валюте вырос на 44 процента. В основном спросом пользуются доллары США.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:05
Футбол
«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду
Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
Обновлено вчера в 13:44
Футбол
Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ
Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Ферджи поставила точку в своем браке
44-летняя Ферджи, бывшая солистка группы The Black Eyed Peas, подала заявление о разводе в окружной суд Пасадены.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes
Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено вчера в 12:50
Авто
Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено 31 мая в 09:02
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Кино
В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в РФ
Обновлено вчера в 08:48
Космос
В Сети показали первую съемку солнечного затмения 1900 года
В Сети показали первую документальную съемку солнечного затмения 1900 года, сделанную иллюзионистом Джоном Невилом Маскелином.
Обновлено 31 мая в 06:23
Происшествия
Задержана оставившая двух детей в хостеле мать
Обновлено вчера в 11:51
Политика
В Украине сменили правила написания русских фамилий
В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
Обновлено 31 мая в 23:17
Происшествия
В Дагестане в ДТП с автобусом пострадали пять человек
В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Дагестане, по последним данным, один человек погиб и ещё пятеро пострадали.
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие
При ракетном обстреле в Сирии погибли люди
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено вчера в 12:04
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 15:55
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Старшая дочь Алексея Баталова: «Расставания родителей не ощутила»
В программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым старшая дочь Надежда рассказала историю взаимоотношений артиста с Ириной Ротовой.
Обновлено вчера в 14:00