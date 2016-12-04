Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в бакахСоветский спорт вчера в 17:47

Ливерпуль боролся без топлива в баках. А еще у нас есть голкипер, который играючи справляется со сложными задачами. Это лучший вечер в наших карьерах.

Спорт день за днем

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках

Спорт день за днем

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