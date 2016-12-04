Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в бакахСоветский спорт вчера в 17:47
Ливерпуль боролся без топлива в баках. А еще у нас есть голкипер, который играючи справляется со сложными задачами. Это лучший вечер в наших карьерах.
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Клопп: обычно через 20 минут после матча я уже пьян, но сейчас пью только воду
Чемпионатвчера в 17:49
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: Обычно я полупьян спустя 20 минут после окончания игры, но сейчас я пил только воду
Спорт день за днемвчера в 18:34
«Это лучшая ночь в нашей жизни». Клопп - о победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 18:52
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Гаджеты
После обновления Redmi K20 Pro превращается в Xiaomi Mi 9T Pro
Один из владельцев Redmi K20 Pro рассказал, что после установки глобальной бета-версии прошивки MIUI 10 Global 9.5.31 в настройках смартфона изменилось и его название — теперь там указан Xiaomi Mi 9T Pro.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19
Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
Обновлено вчера в 06:53
Армия и оружие
ПВО Сирии сбила ракеты к югу от Дамаска
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
СК показал видео задержания экс-главы Ивановской области
В своем YouTube-канале Следственный комитет (СК) РФ выложил видеозапись, на кадрах которой запечатлено задержание бывшего главы Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в хищении 700 миллионов рублей из бюджета.
Обновлено вчера в 09:25
Здоровье
Медики назвали три основные причины развития рака легких
Британские медики перечислили три основные причины, вызывающие развитие рака легких.
Обновлено вчера в 11:56
Спорт
Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценили в сто миллионов рублей
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
Певица Ферджи подала на развод с Джошем Дюамелем
Американская певица Ферджи, известная как солистка группы The Black Eyed Peas, подала на развод с Джошем Дюамелем.
Обновлено в 00:50
Единоборства
Руис нокаутировал Джошуа и отобрал у него все титулы
Мексиканский боксер Энди Руис одержал сенсационную победу над обладателем титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) британца Энтони Джошуа.
Обновлено в 00:42
Политика
Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено вчера в 13:58
Религия
В сквере Екатеринбурга сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма
Ранее в большинство граждан в опросе ВЦИОМа высказались против возвещения храма в сквере у Драмтеатра.
Обновлено вчера в 23:32
Кино
В новой трилогии о Бэтмене появится Робин и Женщина-кошка
Какая из версий Робина окажется в фильме, не уточняется. Фанаты комиксов о супергероях точно знают, о чем идет речь.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик
В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Авто
Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом
К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие
В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
ВМС США прояснили историю с сокрытием от Трампа эсминца John McCain
Трамп выступал 28 мая на базе Йокосука в Японии перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp, рядом был пришвартован эсминец John S. McCain.
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова
Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Китай опубликует Белую книгу о торговых переговорах с США
В Белой книге будет рассказано о позиции Пекина в переговорах по торгово-экономическим вопросам.
Обновлено вчера в 05:24
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.
Обновлено вчера в 11:22
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
С сегодняшнего дня, 1 июня, вступает в силу постановление правительства РФ, регулирующее оформление тюнинга автомашин, подписанное премьером Дмитрием Медведевым в апреле 2019 года.
Обновлено вчера в 05:10
Политика
Саакашвили оценил текущее состояние Украины
Обновлено в 00:30
Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Пять человек пострадали при землетрясении в Албании
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
МЧС потушило пожар на красноярской ТЭЦ-1
Обновлено в 00:35
Политика
В Китае выразили протест действиям США в Южно-Китайском море
Как заявил Вэй Фэнхэ, Китай «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Хабаровском крае четыре человека погибли при пожаре на даче
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53