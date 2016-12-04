Футбол

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в бакахСоветский спорт вчера в 17:47

Ливерпуль боролся без топлива в баках. А еще у нас есть голкипер, который играючи справляется со сложными задачами. Это лучший вечер в наших карьерах.
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Клопп перепел на свой лад хит 90-х, заменив «sex» на «six» в честь 6-й победы «Ливерпуля» в ЛЧ

Sport24.ruвчера в 23:34

Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только воду

Газета.Ruвчера в 18:00

Юрген Клопп: «Обычно через 20 минут после игры я наполовину пьян, но сейчас я пил только воду»

Sports.ruвчера в 18:26

Клопп: обычно через 20 минут после матча я уже пьян, но сейчас пью только воду

Чемпионатвчера в 17:49

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках

Советский спортвчера в 17:47

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: Обычно я полупьян спустя 20 минут после окончания игры, но сейчас я пил только воду

Спорт день за днемвчера в 18:34

«Это лучшая ночь в нашей жизни». Клопп - о победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 18:52
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Гаджеты

После обновления Redmi K20 Pro превращается в Xiaomi Mi 9T Pro

Один из владельцев Redmi K20 Pro рассказал, что после установки глобальной бета-версии прошивки MIUI 10 Global 9.5.31 в настройках смартфона изменилось и его название — теперь там указан Xiaomi Mi 9T Pro.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19

Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
Обновлено вчера в 06:53
Армия и оружие

ПВО Сирии сбила ракеты к югу от Дамаска

Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

СК показал видео задержания экс-главы Ивановской области

В своем YouTube-канале Следственный комитет (СК) РФ выложил видеозапись, на кадрах которой запечатлено задержание бывшего главы Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в хищении 700 миллионов рублей из бюджета.
Обновлено вчера в 09:25
Здоровье

Медики назвали три основные причины развития рака легких

Британские медики перечислили три основные причины, вызывающие развитие рака легких.
Обновлено вчера в 11:56
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Наследство Юлии Началовой оценили в сто миллионов рублей

Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Певица Ферджи подала на развод с Джошем Дюамелем

Американская певица Ферджи, известная как солистка группы The Black Eyed Peas, подала на развод с Джошем Дюамелем.
Обновлено в 00:50
Единоборства

Руис нокаутировал Джошуа и отобрал у него все титулы

Мексиканский боксер Энди Руис одержал сенсационную победу над обладателем титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) британца Энтони Джошуа.
Обновлено в 00:42
Политика

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено вчера в 13:58
Религия

В сквере Екатеринбурга сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма

Ранее в большинство граждан в опросе ВЦИОМа высказались против возвещения храма в сквере у Драмтеатра.
Обновлено вчера в 23:32
Кино

В новой трилогии о Бэтмене появится Робин и Женщина-кошка

Какая из версий Робина окажется в фильме, не уточняется. Фанаты комиксов о супергероях точно знают, о чем идет речь.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие

В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

ВМС США прояснили историю с сокрытием от Трампа эсминца John McCain

Трамп выступал 28 мая на базе Йокосука в Японии перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp, рядом был пришвартован эсминец John S. McCain.
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова

Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Китай опубликует Белую книгу о торговых переговорах с США

В Белой книге будет рассказано о позиции Пекина в переговорах по торгово-экономическим вопросам.
Обновлено вчера в 05:24
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Восемь полицейских погибли при подрыве автомобиля в Афганистане

Обновлено в 00:15
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

С сегодняшнего дня, 1 июня, вступает в силу постановление правительства РФ, регулирующее оформление тюнинга автомашин, подписанное премьером Дмитрием Медведевым в апреле 2019 года.
Обновлено вчера в 05:10
Политика

Саакашвили оценил текущее состояние Украины

Обновлено в 00:30
Политика

У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети

Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Пять человек пострадали при землетрясении в Албании

Обновлено вчера в 06:51
Происшествия

МЧС потушило пожар на красноярской ТЭЦ-1

Обновлено в 00:35
Политика

В Китае выразили протест действиям США в Южно-Китайском море

Как заявил Вэй Фэнхэ, Китай «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Хабаровском крае четыре человека погибли при пожаре на даче

Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
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