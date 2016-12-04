Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в бакахСоветский спорт 17:47

Ливерпуль боролся без топлива в баках. А еще у нас есть голкипер, который играючи справляется со сложными задачами. Это лучший вечер в наших карьерах.

Спорт день за днем

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках

Спорт день за днем

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Авто Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4 Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.

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Футбол Моуринью сравнил финал ЛЧ с финалом Кубка лиги Двукратный тренер-победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью прокомментировал победу "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" в финале турнира (2:0).

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Спорт Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.

Политика Мужчина попытался сорвать выступление кандидата в президенты США Охранники попытались выдворить мужчину со сцены, к ним присоединился даже муж Харрис. После инцидента политик продолжила свое выступление.

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