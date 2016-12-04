Футбол

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в бакахСоветский спорт 17:47

Ливерпуль боролся без топлива в баках. А еще у нас есть голкипер, который играючи справляется со сложными задачами. Это лучший вечер в наших карьерах.
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«Обычно через 20 минут после игры я немного пьян, но сейчас пил только воду». Клопп — о победе в ЛЧ

Sport24.ru21:46

Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только воду

Газета.Ru18:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: Обычно я полупьян спустя 20 минут после окончания игры, но сейчас я пил только воду

Спорт день за днем18:34

Клопп: обычно через 20 минут после матча я уже пьян, но сейчас пью только воду

Чемпионат17:49

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках

Советский спорт17:47

«Это лучшая ночь в нашей жизни». Клопп - о победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс18:52

Юрген Клопп: «Обычно через 20 минут после игры я наполовину пьян, но сейчас я пил только воду»

Sports.ru18:26
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Происшествия

Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае

Обновлено в 20:39
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери

Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
Обновлено в 14:38
Авто

Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию

В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
Обновлено в 22:24
Происшествия

Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района заявил об алиби

Обновлено в 16:41
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 27

Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

SANA: при ракетном обстреле в Сирии погибли трое военных

Обновлено в 22:24
Футбол

Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие

СМИ назвали F-35 одним из наихудших образцов вооружения США

Обновлено в 23:15
Здоровье

Миллионы американцев умирают из-за плохой страховки. Проблему не могут решить уже 10 лет

США погрязли в психическом кризисе — миллионы американцев находятся на грани самоубийства из-за того, что не могут получить помощь психиатра.
Обновлено в 17:06
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Космос

Астрономы нашли экзопланету там, где их быть не может

Астрономы из Европы обнаружили экзопланету NGTS-4b в области, где планет подобного толка быть не может.
Обновлено 30 мая в 07:03
Футбол

Моуринью сравнил финал ЛЧ с финалом Кубка лиги

Двукратный тренер-победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью прокомментировал победу "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" в финале турнира (2:0).
Обновлено в 21:17
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено в 09:53
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено в 21:22
Политика

Мужчина попытался сорвать выступление кандидата в президенты США

Охранники попытались выдворить мужчину со сцены, к ним присоединился даже муж Харрис. После инцидента политик продолжила свое выступление.
Обновлено в 22:13
Происшествия

В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа

В московском аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа из-за выросшего пассажиропотока, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено в 10:21
Политика

Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.
Обновлено в 21:42
Шоу-бизнес

Поклонники сравнили Полину Гагарину с Пенелопой Крус

Полина Гагарина поделилась с поклонниками летним кадром, после чего они принялись сравнивать ее с испанской актрисой Пенелопой Крус.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов

Обновлено в 14:44
Происшествия

Капитана лайнера, устроившего аварию на Дунае, арестовали на месяц

Суд в Будапеште принял решение арестовать на один месяц 64-летнего капитана круизного лайнера Viking Sygin, который врезался в прогулочный катер с туристами во время прогулки на Дунае.
Обновлено в 11:38
Единоборства

Боксер-тяжеловес Энди Руис отобрал у Энтони Джошуа все его титулы

В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиса.
Обновлено в 23:20
Шоу-бизнес

Старшая дочь Алексея Баталова: «Расставания родителей не ощутила»

В программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым старшая дочь Надежда рассказала историю взаимоотношений артиста с Ириной Ротовой.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

В Сеть утекли фото пухлой Анджелины Джоли

Поклонники известной голливудской актрисы Анджелины Джоли бурно обсуждают ее необычные фото, распространившееся в Сети.
Обновлено в 23:08
Происшествия

СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии

Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.
Обновлено в 22:20
Единоборства

Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву

В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Происшествия

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Политика

Опубликованы фото секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа

На сайте фонда «Историческая память» появились фото страниц секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа.
Обновлено в 13:53
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