Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в бакахСоветский спорт вчера в 17:47
Ливерпуль боролся без топлива в баках. А еще у нас есть голкипер, который играючи справляется со сложными задачами. Это лучший вечер в наших карьерах.
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Капитан «Ливерпуля» заслужил победу в Лиге чемпионов даже больше, чем Юрген Клопп
Спорт день за днем06:38
Клопп: обычно через 20 минут после матча я уже пьян, но сейчас пью только воду
Чемпионатвчера в 17:49
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Происшествия
После взрывов в Дзержинске предложили применить закон о фейках
После взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске в социальных сетях появилось много ложной информации, которая сеяла панику среди населения.
Обновлено в 06:19
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»
В Москве на ВДНХ в воскресенье загорелся павильон "Рыболовство". Как сообщает "Интерфакс", при пожаре на цокольном этаже никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Происшествия
На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Происшествия
Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области
Четыре несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
Обновлено в 07:00
Кино
Вместо вампиров: Уэсли Снайпс сыграет в зомби-триллере
Звезда трилогии «Блэйд» Уэсли Снайпс подписался на участие в фильме «Эпидемия Z» (Outbreak Z). Он сыграет спеназовца, который должен найти вакцину от зомби-вируса.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии
Как пояснила РБК пресс-служба УФСИНа по Орловской области, проверка проводится с 30 мая по факту распространения в СМИ кадров, на которых осужденные празднуют Пасху в колонии.
Обновлено в 06:11
Общество
Вэнь Вэй По (Китай): тяжелая работа и низкая зарплата привели к нехватке кадров на производстве микросхем (Вэнь Вэй По)
Вчера на одном из сайтов для поиска работы были размещены «Данные о кадрах, занятых на производстве микросхем на 2019 год», где говорилось о нехватке работников в этой сфере ввиду низких зарплат.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошел взрыв
Пресс-служба администрации Дзержинска сообщила, что взрыв произошел на заводе «Кристалл», а не им. Свердлова.
Обновлено вчера в 05:48
Наука
Алмазы в начале жизненного цикла сформировались из океанского дна
Как заявляют специалисты, наша Земля производит алмазы из переработанного океанического дна.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе
Модернизация позволит продлить срок службы бомбардировщиков до 50 лет.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Наука
Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров
Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено 31 мая в 16:31
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Гаджеты
Apple добавит на iPad приложение «Калькулятор»
Предполагается, что программа не будет работать в полноэкранном режиме, а сможет запускаться отдельным компактным окном.
Обновлено в 06:44
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Здоровье
Названо необходимое для долгой жизни время отдыха
Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.
Обновлено в 04:09
Футбол
Томь — Уфа 1:0 (1-й тайм)
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
Несовершеннолетний житель Нефтеюганска (ХМАО) сжег венки у Вечного огня рядом с памятником воину-освободителю, о мотиве своего поступка он правоохранителям не рассказал, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Югре.
Обновлено в 03:13
Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида
Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Порошенко «наработал» на трибунал, заявила Савченко
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко и его окружение заслуживают уголовного наказания за свою деятельность в период нахождения у власти, передает телеканал NewsOne.
Обновлено в 06:31
Единоборства
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Джошуа потерял четыре чемпионских пояса и потерпел первое поражение в карьере.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Спорт
Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Политика
Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку
Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Объявлена дата похорон погибшего в автокатастрофе Рейеса
Бывший нападающий футбольного клуба «Севилья» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, ранее трагически погибший в автокатастрофе, будет похоронен 3 июня, сообщает 2 июня Mirror.
Обновлено в 06:59