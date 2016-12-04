Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в бакахСоветский спорт вчера в 17:47
Ливерпуль боролся без топлива в баках. А еще у нас есть голкипер, который играючи справляется со сложными задачами. Это лучший вечер в наших карьерах.
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Клопп: обычно через 20 минут после матча я уже пьян, но сейчас пью только воду
Чемпионатвчера в 17:49
«Это лучшая ночь в нашей жизни». Клопп - о победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 18:52
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: Обычно я полупьян спустя 20 минут после окончания игры, но сейчас я пил только воду
Спорт день за днемвчера в 18:34
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Происшествия
Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей
Обновлено вчера в 19:04
Политика
В Китае выразили протест действиям США в Южно-Китайском море
Как заявил Вэй Фэнхэ, Китай «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ фанатка объяснила свой поступок
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на футбольное поле в Мадриде во время финального матча Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», рассказала, почему приняла такое смелое решение.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО
В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Украина требует давить на Россию по решению трибунала ООН по морякам
Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-партнерам с требованием давить на Россию для выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено вчера в 12:50
Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес
В интернете появилось видео с места ДТП, в котором погиб 35-летний бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Желающим получить визу в США придется показать соцсети
Американские власти ужесточили требования для желающих получить визу в США, сообщает Hill.TV со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:59
Наука
Hyundai представила двухэтажный электробус
Компания Hyundai представила свой первый электрический двухэтажный автобус.
Обновлено 31 мая в 07:30
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие
Израильские военные назвали причину ракетного удара по Сирии
Израильские военные утверждают, что их удары были ответными на запуски двух сирийских снарядов в направлении горы Хермон, которая расположена на оккупированной Израилем части Голанских высот.
Обновлено в 00:51
Общество
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено 31 мая в 23:43
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вышел в свет с невестой
За кулисами была замечена и невеста музыканта Светлана Карпухина, которая продемонстрировала внушительное кольцо на безымянном пальце.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик
В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Спорт
Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено вчера в 03:56
Здоровье
В стране недоедает каждый второй пенсионер
Как заявили во время конгресса, недоедают до 50% пожилых россиян: они получают с пищей мало калорий, редко едят овощи и фрукты, испытывают дефицит целого ряда витаминов.
Обновлено вчера в 03:11
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено 31 мая в 23:02
Технологии
Стало известно, как дети взаимодействуют с «умными» колонками
На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.
Обновлено вчера в 12:38
Авто
Дилеры получили люксовый аналог Chevrolet Captiva
Кроссовер Chevrolet Captiva образца 2019 года еще не появился на рынке.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Кабуле бомба взорвалась возле автобуса
Обновлено в 00:17
Политика
Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit
Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.
Обновлено вчера в 18:11
Здоровье
В ишимской детской поликлинике появилась инсталляция «Здравографика»
В ишимской детской поликлинике областной больницы №4 открылась интерактивная инсталляция «Здравографика», разработанная по поручению Минздрава и Федерального фонда ОМС одной из страховых компаний.
Обновлено в 00:36