Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в бакахСоветский спорт вчера в 17:47

Ливерпуль боролся без топлива в баках. А еще у нас есть голкипер, который играючи справляется со сложными задачами. Это лучший вечер в наших карьерах.

Спорт день за днем

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках

Спорт день за днем

Политика В Китае выразили протест действиям США в Южно-Китайском море Как заявил Вэй Фэнхэ, Китай «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».

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Происшествия Неймара обвинили в изнасиловании Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.

Политика США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность «Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.

Политика Украина требует давить на Россию по решению трибунала ООН по морякам Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-партнерам с требованием давить на Россию для выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков.

Общество Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.

Футбол Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес В интернете появилось видео с места ДТП, в котором погиб 35-летний бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес.

Политика Желающим получить визу в США придется показать соцсети Американские власти ужесточили требования для желающих получить визу в США, сообщает Hill.TV со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Наука Hyundai представила двухэтажный электробус Компания Hyundai представила свой первый электрический двухэтажный автобус.

Общество Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.

Армия и оружие Израильские военные назвали причину ракетного удара по Сирии Израильские военные утверждают, что их удары были ответными на запуски двух сирийских снарядов в направлении горы Хермон, которая расположена на оккупированной Израилем части Голанских высот.

Общество Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

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Происшествия В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.

Спорт Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Здоровье В стране недоедает каждый второй пенсионер Как заявили во время конгресса, недоедают до 50% пожилых россиян: они получают с пищей мало калорий, редко едят овощи и фрукты, испытывают дефицит целого ряда витаминов.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Технологии Стало известно, как дети взаимодействуют с «умными» колонками На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.

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Политика Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.