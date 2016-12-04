Футбол

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в бакахСоветский спорт вчера в 17:47

Ливерпуль боролся без топлива в баках. А еще у нас есть голкипер, который играючи справляется со сложными задачами. Это лучший вечер в наших карьерах.
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Клопп перепел на свой лад хит 90-х, заменив «sex» на «six» в честь 6-й победы «Ливерпуля» в ЛЧ

Sport24.ruвчера в 23:34

Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только воду

Газета.Ruвчера в 18:00

Клопп: обычно через 20 минут после матча я уже пьян, но сейчас пью только воду

Чемпионатвчера в 17:49

«Это лучшая ночь в нашей жизни». Клопп - о победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 18:52

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках

Советский спортвчера в 17:47

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: Обычно я полупьян спустя 20 минут после окончания игры, но сейчас я пил только воду

Спорт день за днемвчера в 18:34

Юрген Клопп: «Обычно через 20 минут после игры я наполовину пьян, но сейчас я пил только воду»

Sports.ruвчера в 18:26
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Происшествия

Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей

Обновлено вчера в 19:04
Политика

В Китае выразили протест действиям США в Южно-Китайском море

Как заявил Вэй Фэнхэ, Китай «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ фанатка объяснила свой поступок

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на футбольное поле в Мадриде во время финального матча Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», рассказала, почему приняла такое смелое решение.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО

В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой

Обновлено вчера в 10:30
Политика

Украина требует давить на Россию по решению трибунала ООН по морякам

Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-партнерам с требованием давить на Россию для выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков.
Обновлено вчера в 15:45
Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено вчера в 12:50
Футбол

Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес

В интернете появилось видео с места ДТП, в котором погиб 35-летний бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес.
Обновлено вчера в 15:15
Политика

Желающим получить визу в США придется показать соцсети

Американские власти ужесточили требования для желающих получить визу в США, сообщает Hill.TV со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:59
Наука

Hyundai представила двухэтажный электробус

Компания Hyundai представила свой первый электрический двухэтажный автобус.
Обновлено 31 мая в 07:30
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие

Израильские военные назвали причину ракетного удара по Сирии

Израильские военные утверждают, что их удары были ответными на запуски двух сирийских снарядов в направлении горы Хермон, которая расположена на оккупированной Израилем части Голанских высот.
Обновлено в 00:51
Общество

Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром

Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено 31 мая в 23:43
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин вышел в свет с невестой

За кулисами была замечена и невеста музыканта Светлана Карпухина, которая продемонстрировала внушительное кольцо на безымянном пальце.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено вчера в 03:56
Здоровье

В стране недоедает каждый второй пенсионер

Как заявили во время конгресса, недоедают до 50% пожилых россиян: они получают с пищей мало калорий, редко едят овощи и фрукты, испытывают дефицит целого ряда витаминов.
Обновлено вчера в 03:11
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено 31 мая в 23:02
Технологии

Стало известно, как дети взаимодействуют с «умными» колонками

На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.
Обновлено вчера в 12:38
Авто

Дилеры получили люксовый аналог Chevrolet Captiva

Кроссовер Chevrolet Captiva образца 2019 года еще не появился на рынке.
Обновлено в 01:27
Происшествия

В Кабуле бомба взорвалась возле автобуса

Обновлено в 00:17
Политика

Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit

Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.
Обновлено вчера в 18:11
Здоровье

В ишимской детской поликлинике появилась инсталляция «Здравографика»

В ишимской детской поликлинике областной больницы №4 открылась интерактивная инсталляция «Здравографика», разработанная по поручению Минздрава и Федерального фонда ОМС одной из страховых компаний.
Обновлено в 00:36
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