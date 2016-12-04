Футбол

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в бакахСоветский спорт вчера в 17:47

Ливерпуль боролся без топлива в баках. А еще у нас есть голкипер, который играючи справляется со сложными задачами. Это лучший вечер в наших карьерах.
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«Обычно через 20 минут после игры я немного пьян, но сейчас пил только воду». Клопп — о победе в ЛЧ

Sport24.ruвчера в 21:46

Юрген Клопп: «Обычно через 20 минут после игры я наполовину пьян, но сейчас я пил только воду»

Sports.ruвчера в 18:26

Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только воду

Газета.Ruвчера в 18:00

Клопп: обычно через 20 минут после матча я уже пьян, но сейчас пью только воду

Чемпионатвчера в 17:49

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках

Советский спортвчера в 17:47

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: Обычно я полупьян спустя 20 минут после окончания игры, но сейчас я пил только воду

Спорт день за днемвчера в 18:34

Клопп утверждает, что сделал Бьорндалена болельщиком «Ливерпуля»

Спорт-Экспрессвчера в 20:58
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Происшествия

В Свердловской области девочка погибла из-за упавшего на нее смесителя

Обновлено в 03:02
Происшествия

Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей

"Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей, из бюджета Дзержинска - еще по 50 тысяч", - заявил глава региона в штабе по ликвидации ЧС на заводе ГосНИИ "Кристалл".
Обновлено вчера в 19:31
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено 31 мая в 23:43
Единоборства

Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов

Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
Обновлено в 02:29
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Саакашвили раскритиковал текущее состояние Украины

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украину в ее текущем состоянии скоро перестанет быть даже "аграрным придатком" Европы.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Кабуле бомба взорвалась возле автобуса

Взрывное устройство взорвалось возле проезжавшего мимо автобуса в западной части столицы Афганистана Кабула, передает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидца.
Обновлено в 00:17
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Энергетика

Бензин подорожал в Омске второй раз за неделю

Сегодня, 1 июня, в городе произошло новое повышение цен на бензин. В сети АЗС "Газпромнефть" топливо подорожало на 25 копеек.
Обновлено вчера в 06:57
Шоу-бизнес

В Британии заговорили о второй беременности Меган Маркл

Обновлено вчера в 18:00
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено в 03:34
Происшествия

Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале

В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Технологии

Стало известно, как дети взаимодействуют с «умными» колонками

На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.
Обновлено вчера в 12:38
Политика

Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа

Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости

Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес

Целующего грудь блондинки Константина Меладзе сняли в баре

Сегодня СМИ облетела фотография, на которой мужчина, похожий на Константина Меладзе, веселится в баре с блондинкой.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Денге в странах тропического и субтропического климата.
Обновлено в 02:52
Здоровье

Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха

Выяснилось, что положительно на здоровье организма сказываются даже четыре дня без работы, так как снижается уровень стресса.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Владимир Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 03:37
Авто

Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»

Обновлено в 02:06
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Business Insider признал F-35 одним из худших образцов вооружения США

Американский портал Business Insider включил стелс-истребитель F-35 в список самых худших образцов разрабатываемого вооружения армии США из-за его дороговизны и проблем с надежностью.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских

В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Единоборства

Энтони Смит победил Александра Густафссона удушающим приемом

Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Задержана мать, бросившая годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках

Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

В Югре подросток сжег венки у Вечного огня

Обновлено в 03:13
Происшествия

На Выборгском шоссе опрокинулся тягач с песком. Водитель погиб

Обновлено в 03:51
Футбол

Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после победы «Ливерпуля» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что после победы в финале футбольной Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом» поговорил по телефону с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Обновлено в 03:27
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