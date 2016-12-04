Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в бакахСоветский спорт вчера в 17:47
Ливерпуль боролся без топлива в баках. А еще у нас есть голкипер, который играючи справляется со сложными задачами. Это лучший вечер в наших карьерах.
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Клопп: обычно через 20 минут после матча я уже пьян, но сейчас пью только воду
Чемпионатвчера в 17:49
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: Обычно я полупьян спустя 20 минут после окончания игры, но сейчас я пил только воду
Спорт день за днемвчера в 18:34
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Происшествия
Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей
"Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей, из бюджета Дзержинска - еще по 50 тысяч", - заявил глава региона в штабе по ликвидации ЧС на заводе ГосНИИ "Кристалл".
Обновлено вчера в 19:31
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено 31 мая в 23:43
Единоборства
Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
Обновлено в 02:29
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Саакашвили раскритиковал текущее состояние Украины
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украину в ее текущем состоянии скоро перестанет быть даже "аграрным придатком" Европы.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Кабуле бомба взорвалась возле автобуса
Взрывное устройство взорвалось возле проезжавшего мимо автобуса в западной части столицы Афганистана Кабула, передает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидца.
Обновлено в 00:17
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Энергетика
Бензин подорожал в Омске второй раз за неделю
Сегодня, 1 июня, в городе произошло новое повышение цен на бензин. В сети АЗС "Газпромнефть" топливо подорожало на 25 копеек.
Обновлено вчера в 06:57
Шоу-бизнес
В Британии заговорили о второй беременности Меган Маркл
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Происшествия
Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале
В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Технологии
Стало известно, как дети взаимодействуют с «умными» колонками
На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа
Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости
Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Целующего грудь блондинки Константина Меладзе сняли в баре
Сегодня СМИ облетела фотография, на которой мужчина, похожий на Константина Меладзе, веселится в баре с блондинкой.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Денге в странах тропического и субтропического климата.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха
Выяснилось, что положительно на здоровье организма сказываются даже четыре дня без работы, так как снижается уровень стресса.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Владимир Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 03:37
Авто
Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Business Insider признал F-35 одним из худших образцов вооружения США
Американский портал Business Insider включил стелс-истребитель F-35 в список самых худших образцов разрабатываемого вооружения армии США из-за его дороговизны и проблем с надежностью.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских
В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Единоборства
Энтони Смит победил Александра Густафссона удушающим приемом
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Задержана мать, бросившая годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
Обновлено в 03:13
Футбол
Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после победы «Ливерпуля» в ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что после победы в финале футбольной Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом» поговорил по телефону с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Обновлено в 03:27