Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Эвертоном" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Англии отметил, что команда до последнего боролась за три очка. Победный гол был забил на 96-й минуте встречи. Кроме того, Клопп извинился за то, что выбежал на поле после гола.

Юрген Клопп: «Извиняюсь за свой забег. Не хотел проявить неуважение»

Футбол Футбол Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020 Сборная России по футболу в результате жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 попала в группу I, где ей предстоит сыграть с командами Бельгии, Кипра, Шотландии, Казахстана и Сан-Марино.

Футбол Футбол «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России "Спартак" нанес поражение "Локомотиву" в московском дерби, прошедшем в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу.

Футбол Футбол ПСЖ прервал рекордную серию побед В поединке 15-го тура чемпионата Франции ПСЖ в гостях сыграл вничью с «Бордо» (2:2).

Футбол Футбол «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» «Севилья» поделила очки с «Алавесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Футбол Футбол Игорь Акинфеев провёл «на ноль» 300-й матч в карьере Как отмечает РИА Новости, вратарь армейцев — рекордсмен среди российских голкиперов по этому показателю.

Футбол Футбол Фанат «Тоттенхэма» бросил банановую кожуру в игрока «Арсенала» Болельщик "Тоттенхэма" бросил банановую кожуру в нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга во время лондонского дерби в рамках 14-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Кьево» сыграл вничью с «Лацио» «Кьево» все еще не выиграл ни одного матча в этом сезоне серии А, а «Лацио» благодаря ничьей приблизился к идущему четвертым «Милану».

Футбол Футбол Мурад Мусаев: «Давно не видел такого одностороннего судейства» В ряде спорных моментов все трактовалось в пользу "Урала". Такого одностороннего судейства давно не видел.

Футбол Футбол Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".

Футбол Футбол «Челси» обыграл «Фулхэм» и поднялся на третье место в АПЛ По итогам встречи «Челси» поднялся на третье место в таблице, набрав 31 очко, а «Фулхэм» идет на последней 20-й строчке, у команды всего 8 очков.

Футбол Футбол «Порту» и «Боавишта» не выявили сильнейшего в дерби «Порту» стал единоличным лидером чемпионата Португалии. Для этого клубу хватило ничьей в дерби против «Боавишты».

Футбол Футбол «Ростов-Арену» в шутку оформили в стиле GTA к игре с ЦСКА На стадионе "Ростов-Арена" в воскресенье во время матча "Ростов" - ЦСКА на большом экране заставки оформили в виде популярной компьютерной игры GTA, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Футбол Футбол «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой Пикфорда По информации Daily Mirror, в случае, если не удастся продлить контракт с Давидом де Хеа, "манкунианцы" готовы отдать за Пикфорда более 84 миллиона евро, сделав его самым дорогим вратарём в истории.