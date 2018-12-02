Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Эвертоном" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Англии отметил, что команда до последнего боролась за три очка. Победный гол был забил на 96-й минуте встречи. Кроме того, Клопп извинился за то, что выбежал на поле после гола.

Юрген Клопп: «Извиняюсь за свой забег. Не хотел проявить неуважение»

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