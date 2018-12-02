Футбол
Джердан Шакири
|33′
|63′
Тео Уолкотт
Адемола Лукман
Джердан Шакири
Наби Кейта
|71′
Мохамед Салах
Дэниэл Старридж
|75′
Фабиньо
|77′
Джо Гомес
|80′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
|84′
|88′
Андре Гомеш
|89′
Бернард Анисио
Доминик Кэлверт-Льюин
|90′
Гильфи Сигурдссон
|90′+1′
Гильфи Сигурдссон
Курт Зума
Дивок Ориги
|90′+6′
|58%
|Владение мячом
|42%
|80%
|Процент точных передач
|71%
|10
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|1
|6
|Отборы
|11
|12
|Фолы
|7
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑5‑1
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
12
Гомес
4
ван Дейк
26
Робертсон
8
Кейта
3
Фабиньо
27
Ориги
5
Вейналдум
10
Мане
15
Старридж
1
Пикфорд
23
Коулмэн
13
Мина
4
Кин
12
Динь
31
Лукман
8
Гомиш
5
Зума
17
Гуйе
29
Кэлверт-Льюин
30
Ришарлисон
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Эвертоном" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Англии отметил, что команда до последнего боролась за три очка. Победный гол был забил на 96-й минуте встречи. Кроме того, Клопп извинился за то, что выбежал на поле после гола.
Спорт-Экспрессвчера в 14:17
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Клопп извинился за забег на поле. Он обнимался с вратарем после победного гола «Эвертону»
Sport24.ruвчера в 14:42
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:21, Ашберн
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