Футбол

Юрген Клопп: «Извиняюсь за свой забег. Не хотел проявить неуважение»
Спорт-Экспресс
14:17

Ливерпуль — Эвертон
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Джердан Шакири
33′
63′
Тео Уолкотт
Адемола Лукман
Джердан Шакири
Наби Кейта
71′
Мохамед Салах
Дэниэл Старридж
75′
Фабиньо
77′
Джо Гомес
80′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
84′
88′
Андре Гомеш
89′
Бернард Анисио
Доминик Кэлверт-Льюин
90′
Гильфи Сигурдссон
90′+1′
Гильфи Сигурдссон
Курт Зума
Дивок Ориги
90′+6′
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Эвертоном" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Англии отметил, что команда до последнего боролась за три очка. Победный гол был забил на 96-й минуте встречи. Кроме того, Клопп извинился за то, что выбежал на поле после гола.
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 16:12, Ашберн
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