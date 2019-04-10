Юрген Клопп: «Фирмино забил гол мирового класса»Sports.ru вчера в 22:43

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Порту» (2:0) отметил гол Роберто Фирмино и игру полузащитников команды Джордана Хендерсона и Наби Кейта.

Космос В аэропорту Благовещенска появилась 12-метровая ракета Первый пуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года, ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту космический аппарат «Ломоносов».

Технологии В Петербурге заложат ледостойкую платформу «Северный полюс» Ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" для проведения научных исследований в Северном Ледовитом океане заложат в среду на Адмиралтейских верфях (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Экономика Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.

Авто Купеобразный кроссовер Volkswagen, Jeep Wrangler без V8 и другие новости за ночь Jeep Wrangler и Gladiator не получат V8 Глава североамериканского подразделения Jeep Тим Кунискис заявил, что компрессорный V8 встаёт во внедорожник Wrangler и пикап Gladiator "как рука в перчатку", но компания не будет запускать модели с таким двигателем в серию.

Шоу-бизнес Дочь Валерии экстренно прооперировали Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.

Происшествия Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.

Происшествия В администрации Дербентского района проходят обыски Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.

Политика Украина расширила торговые санкции против России В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.

Политика Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.

Авто Автомобили Aurus станут дешевле Российский люксовый бренд Aurus собирается снизить стоимость своих автомобилей, заменив импортные комплектующие на отечественные аналоги.

Политика Вести (Украина): игра на страхе — плакатами «против Путина» пытаются напугать избирателя (Вести.ua) С левой стороны плаката размещен профиль Петра Порошенко, с правой же, вместо его основного оппонента во втором туре выборов, Владимира Зеленского, авторы рекламы поместили профиль президента Российской Федерации Владимира Путина.

Технологии Чайка рассказал о борьбе ГП в интернете Генпрокурор Юрий Чайка во время своего доклада Совету Федерации заявил, что количество заблокированных интернет-ресурсов с противоправным контентом увеличилось за год более чем в семь раз.

Технологии В работе YouTube произошел глобальный сбой Пользователи YouTube из разных стран массово сообщают о проблемах в работе видеосервиса.

Единоборства Нурмагомедов объяснил, почему не приглашал Роналду в Дагестан Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что общается с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду, однако никогда не задумывался о том, чтобы пригласить португальца в Дагестан.

Общество Станислав Черчесов станет экспертом всероссийского открытого урока Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов станет экспертом Всероссийского открытого урока «Профессия - руководитель», сообщают организаторы.

Здоровье В Сочи врачи применили уникальную методику лечения плечевого сустава Впервые в Сочи врачами четвертой горбольницы была проведена операция по установке в плечевом суставе имплантируемого баллона, сообщает пресс-служба минздрава Кубани.

Экономика В Саратовской области долги по картам сократились на 4,7% По данным "Национального бюро кредитных историй", в январе-феврале 2019 г. доля просроченной задолженности по кредитным картам свыше 30 дней составила 15,7%, сократившись на 1,9 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.В Саратовской области - 18,9% (-4,6%).

Футбол Шпрыгин: «Динамо» с радостью предложит контракт Кокорину Известный болельщик московского "Динамо" Александр Шпрыгин рассказал, что хотел бы видеть в составе бело-голубых нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Спорт-Экспресс".