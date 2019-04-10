Футбол

Юрген Клопп: «Фирмино забил гол мирового класса»Sports.ru вчера в 22:43

Ливерпуль — Порту
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
73′
73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Порту» (2:0) отметил гол Роберто Фирмино и игру полузащитников команды Джордана Хендерсона и Наби Кейта.
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