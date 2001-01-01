Футбол
Юрген Клопп: «Думаю лишь о том, как доставить „Баварии“ проблемы»Sportbox.RU вчера в 13:18
Думаю лишь о том, как доставить «Баварии» проблемы, с которыми она в этом сезоне в играх с другими соперниками еще не сталкивалась. Если мы сыграем на максимуме, то покажем отличную игру. Нам надо это сделать, иначе, у нас мало шансов против «Баварии», — сказал Клопп.
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Клопп: «В первом матче „Бавария“ оказала нам излишнее уважение, сыграв в нетипичный для себя футбол»
Евро-футбол.рувчера в 16:24
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Обновлено в 01:36
Экономика
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По сравнению с февралем 2018 года, чек увеличился всего на 0,5% (3 руб.).
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Армия и оружие
Роскосмос откладывает на лето запуск спутников «Гонец-М»
Причиной стало отсутствие необходимых комплектующих, которые поставляли украинские предприятия, пояснил источник агентства РИА "Новости" в ракетно-космической отрасли.
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Происшествия
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Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники связали молодого человека пластиковыми хомутами, после чего забрали у него сумку, в которой находилось около 950 тыс. рублей, принадлежащих отцу студента.
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Дело возбудили против медцентра в Барнауле после неудачной пластики
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Политика
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Общество
Первые беспилотные автомобили появятся на улицах Москвы в мае
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Политика
Путин запланировал поездку в Крым на пятилетие присоединения
Владимир Путин запланировал посещение Крыма в годовщину присоединения полуострова к России, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.
Обновлено вчера в 23:00