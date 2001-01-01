Футбол

Юрген Клопп: «Бернли» чувствует, что есть шанс выиграть у «Ливерпуля»Матч ТВ 12:07

Ливерпуль — Бернли
10 марта
в 07:00
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Последние две игры, очевидно, немного отличались, но я уверен, что они действительно ждут игру в воскресенье, потому что видят и чувствуют, что у них есть шанс выиграть у нашей команды, — сказал Клопп.
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Юрген Клопп: «Бернли» чувствует, что есть шанс выиграть у «Ливерпуля»

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Юрген Клопп: «Бернли» чувствует, что есть шанс выиграть у «Ливерпуля»

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