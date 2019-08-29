Футбол
Sport24.ruЮран: «Спартаку» придется попотеть в ответной игре с «Брагой»
Если пропускает «Спартак», то практически лишается шанса играть в групповом этапе Лиги Европы. Потому что три мяча при всем уважении к «Спартаку» сложно будет забить «Браге», — сказал Юран в разговоре с корреспондентом Sport24.ru Татьяной Сергеевой.
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Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Армия и оружие
На МАКС-2019 показали уникальный истребитель Су-47
На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 выставили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Аргументы и Факты 27 августа в 14:02
Политика
Зеленский оценил первые 100 дней своего президентства
Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые 100 дней своего пребывания на посту главы государства. Его слова передает «РБК-Украина».
Lenta.ru 10:08
Футбол
Левандовски подписал новый контракт с «Баварией»
Bookmaker-ratings.ru 10:43
Происшествия
В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку
Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.
Вести.Ru 08:44
Общество
Из-за выбросов «Крымский титан» остановил работу цеха
Один из цехов завода «Крымский титан» временно остановил работу, сообщили в Минэкологии Крыма.
Примечания 08:26
Транспорт
В ГИБДД предложили запретить перевозить детей на высокой скорости
Комсомольская правда 02:17
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым в Сочи
Было бы странно полагать, что у известного аналитика Юрия Лозы не возьмут комментарий относительно ситуации с его коллегой - Филиппом Киркоровым на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Российская газета 10:15
Политика
Сущенко этапировали из колонии в Москву
Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.
Газета.Ru 10:15
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском 10:04
Общество
Беглова официально спросили о его московской квартире
Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») направили официальное письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с публикацией оппозиционного блогера Алексея Навального о московской квартире, принадлежащей Беглову.
REGNUM 08:07
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета 08:31
Экономика
В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург
РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
РБК 05:27
Армия и оружие
Опубликовано видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Российское Министерство обороны опубликовало на YouTube видео посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных самолетов Ан-26 на строящуюся автомагистраль "Европа — Западный Китай" в Татарстане.
Sputnik Литва 04:40
Политика
Зеленский внес в Раду кандидатуры главы СБУ и генпрокурора
Сайт Верховной рады Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский внес кандидатуру Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности.
Московский Комсомолец 08:01
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода
По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Экономика
Forbes составил рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
ФАН вчера в 03:01
Футбол
«Карпаты» уволили нападающего после драки с одноклубником
Уругвайский нападающий Кевин Мендес покинул Карпаты. С ним разорвали контракт после инцидента на тренировке.
Советский спорт 08:24
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Общество
За партбилет КПСС пенсионерка из Кемерова получила 160 тысяч рублей
Общение пенсионерки и специалистов Пенсионного фонда длилось несколько лет, пока женщина, уверенная в том, что ее права нарушаются, не обратилась в областную прокуратуру.
Комсомольская правда - Кемерово 08:46
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Политика
Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.
Lenta.ru 07:49
Общество
В Москве убрали афиши рэпера Face после его выступления на митинге 10 августа
Афиши были размещены на двадцати билбордах в центре столицы. На них Face был изображен в черном костюме с галстуком.
Эхо Москвы 10:04
Финансы
В ЦБ заявили о сокращении международных резервов России
«Международные резервы по состоянию на 23 августа составили $527,7 млрд, снизившись за неделю на $0,7 млрд, или на 0,1%», — говорится в заявлении регулятора.
RT на русском 09:18