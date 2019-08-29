Футбол

Sport24.ruSport24.ruЮран: «Спартаку» придется попотеть в ответной игре с «Брагой»

Спартак — Брага
сегодня
в 13:15
Лига Европы, Плей-офф
Москва, Стадион «Спартак»
Если пропускает «Спартак», то практически лишается шанса играть в групповом этапе Лиги Европы. Потому что три мяча при всем уважении к «Спартаку» сложно будет забить «Браге», — сказал Юран в разговоре с корреспондентом Sport24.ru Татьяной Сергеевой.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Андрей Червиченко: Уверен на 90 процентов, что «Спартак» пропустит в матче с «Брагой»

Советский спорт08:23

Павлюченко: «„Спартак“ должен забивать минимум 2 мяча и доводить дело до конца»

Sport24.ru09:23

«Нельзя ждать, что Шюррле все сделает сам». Сергей Юран — о матче «Спартак» – «Брага»

Sportbox.RU09:39

Самедов рассказал об идеальном развитии событий для «Спартака» в матче против «Браги»

Матч ТВ06:57

Последний шаг «Спартака»

Soccer.ru03:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:50, Вашингтон
Кино

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Армия и оружие

На МАКС-2019 показали уникальный истребитель Су-47

На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 выставили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Аргументы и Факты 27 августа в 14:02
Политика

Зеленский оценил первые 100 дней своего президентства

Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые 100 дней своего пребывания на посту главы государства. Его слова передает «РБК-Украина».
Lenta.ru 10:08
Общество

Москва вошла в число 40 лучших городов мира по безопасности

Газета.Ru 04:16
Футбол

Левандовски подписал новый контракт с «Баварией»

Bookmaker-ratings.ru 10:43
Транспорт

У РЖД осенью появятся первые плацкарты и купе с душем и розетками

РИА Новости 06:08
Происшествия

В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку

Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.
Вести.Ru 08:44
Общество

Из-за выбросов «Крымский титан» остановил работу цеха

Один из цехов завода «Крымский титан» временно остановил работу, сообщили в Минэкологии Крыма.
Примечания 08:26
Транспорт

В ГИБДД предложили запретить перевозить детей на высокой скорости

Комсомольская правда 02:17
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым в Сочи

Было бы странно полагать, что у известного аналитика Юрия Лозы не возьмут комментарий относительно ситуации с его коллегой - Филиппом Киркоровым на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Российская газета 10:15
Политика

Сущенко этапировали из колонии в Москву

Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.
Газета.Ru 10:15
Политика

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском 10:04
Общество

Беглова официально спросили о его московской квартире

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») направили официальное письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с публикацией оппозиционного блогера Алексея Навального о московской квартире, принадлежащей Беглову.
REGNUM 08:07
Происшествия

В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

Российская газета 08:31
Экономика

В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург

РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
РБК 05:27
Армия и оружие

Опубликовано видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль

Российское Министерство обороны опубликовало на YouTube видео посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных самолетов Ан-26 на строящуюся автомагистраль "Европа — Западный Китай" в Татарстане.
Sputnik Литва 04:40
Политика

Зеленский внес в Раду кандидатуры главы СБУ и генпрокурора

Сайт Верховной рады Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский внес кандидатуру Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности.
Московский Комсомолец 08:01
Происшествия

Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Известия 01:49
Космос

На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода

По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Политика

Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Экономика

Forbes составил рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
ФАН вчера в 03:01
Футбол

«Карпаты» уволили нападающего после драки с одноклубником

Уругвайский нападающий Кевин Мендес покинул Карпаты. С ним разорвали контракт после инцидента на тренировке.
Советский спорт 08:24
Общество

Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса

В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Гаджеты

Очки смешанной реальности Microsoft HoloLens 2 выйдут в сентябре

3DNews 03:30
Общество

За партбилет КПСС пенсионерка из Кемерова получила 160 тысяч рублей

Общение пенсионерки и специалистов Пенсионного фонда длилось несколько лет, пока женщина, уверенная в том, что ее права нарушаются, не обратилась в областную прокуратуру.
Комсомольская правда - Кемерово 08:46
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Политика

Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.
Lenta.ru 07:49
Общество

В Москве убрали афиши рэпера Face после его выступления на митинге 10 августа

Афиши были размещены на двадцати билбордах в центре столицы. На них Face был изображен в черном костюме с галстуком.
Эхо Москвы 10:04
Финансы

В ЦБ заявили о сокращении международных резервов России

«Международные резервы по состоянию на 23 августа составили $527,7 млрд, снизившись за неделю на $0,7 млрд, или на 0,1%», — говорится в заявлении регулятора.
RT на русском 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное