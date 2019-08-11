Происшествия
Юный игрок «Зенита» погиб под колесами электрички в РучьяхPeterburg2.ru 02:47
15-летний футболист погиб в результате несчастного случая на железной дороге в Петербурге. Трагедия произошла на станции Ручьи в пятницу, 9 августа. Здесь электричка сбила подростка, переходившего пути.
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Погибший под поездом на станции Ручьи подросток играл в детском футбольном клубе «Зенит 84»
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