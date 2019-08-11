Футбол
Юный фанат разбил нос в кровь в попытке получить автограф СалахаСпорт-Экспресс 05:34
Юный персональный болельщик форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, пытаясь получить автограф кумира, разбил нос в кровь, однако получил заветное фото, сообщает Sky Sports. 11-летний Луи Фаулер врезался в фонарный столб, когда он и его 10-летний брат Исаак побежали за машиной нападающего.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Обновлено в 06:27
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Умерла украинская балерина Светлана Исакова
Обновлено в 07:26
Общество
Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве
В богослужениях по случаю празднования Курбан-байрама в Москве в воскресенье, 11 августа, приняли участие более 240 тысяч человек.
Обновлено в 07:22
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США
Бывший депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.
Обновлено в 06:38
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
В Испании в террасу бара врезался автомобиль
Десять человек пострадали, когда автомобиль врезался в террасу бара в испанском городе Жирона, сообщает издание Pais.
Обновлено в 05:53
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.
Обновлено в 05:44
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко во второй раз защитила титул
Чемпионка UFC Валентина Шевченко провела вторую успешную защиту титула, победив американку Лиз Кармуш.
Обновлено в 05:09
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Политика
В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским
Лидер турецкой политической партии «Vatan» Догу Перинчек призвал президента Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российской территорией чтобы дальше продолжать сотрудничать с Москвой.
Обновлено 09 августа в 13:00
Общество
СМИ раскрыли доходы популярных российских блогеров
Обновлено в 00:56
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Авто
BMW представила новые автомобили безопасности M8 MotoGP
Только что пресс-служба баварцев представила новый автомобиль - BMW M8 MotoGP.
Обновлено вчера в 03:33
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено вчера в 12:42
Наука
Ученые: как потепление воды отражается на морских хищниках
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Политика
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Лидеры Франции, Германии и России проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского о проведении экстренной встречи в нормандском формате.
Обновлено вчера в 03:21
Политика
Украинская прокуратура провела обыск на танкере «Мрия»
Украинская прокуратура провела обыск на танкере "Мрия", передает ТАСС.
Обновлено в 06:22
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmony OS
Китайская компания Huawei в рамках конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019 анонсировала собственную операционную систему Harmony OS.
Обновлено 09 августа в 04:45
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 04:48