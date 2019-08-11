Футбол

Юный фанат разбил нос в кровь в попытке получить автограф СалахаСпорт-Экспресс 05:34

Юный персональный болельщик форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, пытаясь получить автограф кумира, разбил нос в кровь, однако получил заветное фото, сообщает Sky Sports. 11-летний Луи Фаулер врезался в фонарный столб, когда он и его 10-летний брат Исаак побежали за машиной нападающего.
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