Футбол
Юный фанат разбил нос в кровь в попытке получить автограф СалахаСпорт-Экспресс 05:34
Юный персональный болельщик форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, пытаясь получить автограф кумира, разбил нос в кровь, однако получил заветное фото, сообщает Sky Sports. 11-летний Луи Фаулер врезался в фонарный столб, когда он и его 10-летний брат Исаак побежали за машиной нападающего.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:03, Вашингтон
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Общество
Роспотребнадзор опубликовал требования к производству и продаже кваса
Перечень требований к производству и реализации кваса обнародовал Роспотребнадзор.
Обновлено в 05:21
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено вчера в 13:41
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Политика
Зеленскому посоветовали держать нейтралитет между Россией и США
Фигурант «газового дела», депутат Верховной рады седьмого и восьмого созывов (от Партии регионов и фракции «Воля народа» соответственно) Александр Онищенко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому для восстановления экономики страны следует придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 05:01
Космос
Китайский луноход преодолел 271 метр по обратной стороне Луны
Обновлено 07 августа в 23:13
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Общество
Названы преимущества жизни с кошками
Обновлено в 00:34
Здоровье
Врачам самарских сел области вручили российские внедорожники
Машины врачам фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) вручил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено вчера в 05:41
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Спорт
Гимнастка из США впервые выполнила двойное сальто назад с 3 винтами
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море
Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено вчера в 19:17
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского Союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
СК попросил арестовать телережиссёра по делу о беспорядках в Москве
Следственный комитет России попросил арестовать режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного ранее по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 05:23
Гаджеты
Huawei показала и рассказала, как производится P30 Pro
С Huawei P30 Pro случилось именно так.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Жителей Ачинска предупредили о запланированных взрывах
«Просим жителей Ачинска и Ачинского района не волноваться и соблюдать спокойствие», — добавили в администрации.
Обновлено в 04:18
Здоровье
Веганство доводит детей до проблем с психикой
Вегетарианство и веганство набирают популярность в России.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Егор Крид поделился забавными свадебными фото
На снимке Крид изображен с темно красном костюме, а рядом с ним невеста в белоснежном платье и фате, на заднем плане виднеется размытая фигура молодого человека в костюме, по всей видимости жениха.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных
Обновлено в 04:17
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Хоккей
«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» по буллитам
Татарстанцы уступили по буллитам со счетом 3-4. В первом периоде соперники не смогли забить друг другу и завершили его со счетом 0-0.
Обновлено в 05:43
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку независимых кандидатов
В конце акции представитель незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова Борис Золотаревский призвал всех отправиться в «прогулку», за что был задержан.
Обновлено вчера в 10:29