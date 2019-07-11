Происшествия

Юный аргентинский вратарь отбил пенальти и умерРЕН ТВ 06:21

Вратарь аргентинского клуба "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель скончался после отражения пенальти.
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СМИ: В Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти

RT на русскомвчера в 16:38

В Аргентине 17-летний вратарь умер от сердечного приступа. Перед смертью он отбил пенальти

Sport24.ruвчера в 16:04

Аргентинский вратарь отразил пенальти ценой жизни

Матч ТВвчера в 18:31

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Российская газетавчера в 16:48

17-летний вратарь умер после отбитого пенальти

Спорт-Экспрессвчера в 23:51

17-летний вратарь скончался после того, как отбил пенальти грудью

Чемпионатвчера в 16:29

17-летний голкипер отбил пенальти и умер

Советский спортвчера в 16:19
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
Общество

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями

Обновлено в 06:02
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Политика

Россия предложит Белоруссии компромисс по тарифу на транзит нефти

Россия имеет компромиссное предложение к Белоруссии по повышению тарифа на транзит нефти через ее территорию.
Обновлено в 11:33
Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Футбол

19-летний Медведь стал игроком «Ростова»

"Ростов" заключил контракт с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем, сообщается на официальном сайте российского клуба.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Катамаран с туристами перевернулся при сплаве в Карачаево-Черкесии

Катамаран с четырьмя туристами перевернулся при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР).
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера

Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Лолита: «Мы с Димой пока еще муж и жена. У всех бывают кризисы»

Обновлено в 10:00
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Политика

Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Здоровье

Голикова обеспокоена сокращением населения Мурманской области

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова потребовала принять меры по сокращению смертности населения Мурманской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Политика

Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез

«Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.
Обновлено в 10:08
Авто

О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году

Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Дочь Алсу выпустила клип с соперником по «Голосу» Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выпустила дебютный клип на песню «Эта любовь». Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.
Обновлено в 11:31
Спорт

Медведева пришла к Тутберидзе с цветами

Обновлено в 07:25
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия

В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Происшествия

Анонимы «заминировали» дом родителей Зеленского в Кривом Роге

По словам родителей украинского лидера, сын неоднократно предлагал им переехать жить в Киев, но они не хотят перебираться в столицу.
Обновлено в 11:46
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Россиянки станцевали тверк на фоне деревьев и заинтересовали полицию

Обновлено в 10:43
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика

Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Политика

Путин и Зеленский впервые провели телефонный разговор

Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые провели телефонный разговор.
Обновлено вчера в 12:02
Авто

Fiat Toro-2020 получит дизель в базовой комплектации

Впервые Fiat Toro вышел в продажу ещё 3 года назад. Основным рынком для машины является Бразилия, где и было налажено производство пикапа.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Туве объявлен траур по погибшим на реке Шуй

При попытке пересечь реку Шуй перевернулся УАЗ с людьми. Девять человек, в том числе семь детей, погибли.
Обновлено в 09:31
Главное