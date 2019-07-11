Происшествия

17-летний аргентинский голкипер отбил пенальти и умерМосковский Комсомолец 04:13

Во время матча любительских команд в аргентинской провинции Санта-Фе умер 17-летний голкипер. Рамон Исмаэль Коронель отразил пенальти, начал праздновать это событие с партнерами, но неожиданно потерял сознание.
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17-летний вратарь умер после отбитого пенальти

Спорт-Экспрессвчера в 23:51

В Аргентине 17-летний вратарь умер от сердечного приступа. Перед смертью он отбил пенальти

Sport24.ruвчера в 16:04

СМИ: В Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти

RT на русскомвчера в 16:38

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Российская газетавчера в 16:48

Аргентинский вратарь отразил пенальти ценой жизни

Матч ТВвчера в 18:31

17-летний вратарь скончался после того, как отбил пенальти грудью

Чемпионатвчера в 16:29

17-летний голкипер отбил пенальти и умер

Советский спортвчера в 16:19
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:29, Вашингтон
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

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Происшествия

Полиция отказала в возбуждении дела против автора «Сталингулага»

Уголовное дело в отношении создателя популярного Telegram-канала «Сталингулаг» Александр Горбунов не будет возбуждено.
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Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
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Политика

Порошенко раскритиковал инициативу Зеленского о люстрации

Предшественник нынешнего президента Украины Пётр Порошенко раскритиковал решение нового главы государства ужесточить закон об «очищении власти» на Украину и подвергнуть люстрации высших чиновников из руководящих эшелонов власти, которые занимали свои посты в период с 2014 по 2019 год.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера

Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

Обновлено в 09:49
Путешествия

В Минкурортов перечислили претензии туристов Крыма

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Интернет

В Google признали прослушивание голосовых команд пользователей

Менеджер по продукции Google Дэвид Монсис написал в официальном блоге компании, что ее сотрудники регулярно прослушивают аудиозапись голосовых команд, которые пользователи сервисов произносят в смарт-динамик Google Home или при эксплуатации приложения Google Assistant.
Обновлено в 00:22
Политика

Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы

Обновлено в 10:08
Политика

В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ

Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Кино

Неизвестный Кубрик. В Лондоне обнаружили наброски киносценариев

В Лондонский университет искусств поступили ранее неизвестные наброски к фильмам Стэнли Кубрика.
Обновлено в 09:00
Общество

ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства

Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено в 08:50
Политика

Путин и Зеленский поговорили по телефону

Состоялся первый телефонный разговор между президентами России и Украины. Эту беседу с Путиным инициировал Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:48
Авто

Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей

Обновлено вчера в 05:27
Происшествия

Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки

Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне

17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Футбол

Черышев подписал контракт с «Валенсией»

28-летний полузащитник сборной России Денис Черышев подписал с «Валенсией» контракт до июня 2022 года.
Обновлено в 09:12
Футбол

«Барселона» официально объявила о трансфере Гризманна

Обновлено в 09:20
Политика

Суд в Литве утвердил решение о блокировке сайта Sputnik

Окружной административный суд Вильнюса утвердил решение национальной комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке сайта Sputnik Литва.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поведала своим фанатам о подробностях развода с Тарасовым

Самые любопытные поинтересовались подробностями развода с футболистом Тарасовым и спросили, испытывает ли звезда к нему еще какие-либо чувства.
Обновлено в 09:41
Здоровье

Россиян пригласят на курсы по воспитанию детей

Уроки грамотного воспитания планируют ввести для родителей школьников.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова травмировала стопу во время репетиции

Анастасия Волочкова травмировала стопу на репетиции.
Обновлено в 01:28
Политика

Виноделы Грузии провели митинг после высказываний гендиректора «Рустави 2» про вино

Несколько десятков грузинских виноделов в пятницу провели акцию протеста у Гомборского перевала (край Кахети), требуя извинений от гендиректора оппозиционного телеканала "Рустави 2" Ники Гварамии за его нецензурные высказывания по поводу грузинских вин и минеральной воды.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный

Налет под видом спецоперации Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы.
Обновлено в 07:27
Политика

Полпред УрФО прокомментировал задержание своего помощника Воробьева

Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов впервые прокомментировал задержание своего помощника Александра Воробьева, которого подозревают в госизмене (ст. 275 УК РФ).
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

София Ротару приняла участие в фотосессии с семьёй

Свежими снимками, которые растрогали фанатов, поделилась на своей странице в Instagram невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко.
Обновлено в 08:09
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача Torchlight

Акция продлится до 18 июля, после чего начнётся раздача платформера Limbo. Torchlight вышла в 2009 году и является эксклюзивом для PC.
Обновлено в 06:42
Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено вчера в 10:25
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