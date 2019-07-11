Происшествия
17-летний аргентинский голкипер отбил пенальти и умерМосковский Комсомолец 04:13
Во время матча любительских команд в аргентинской провинции Санта-Фе умер 17-летний голкипер. Рамон Исмаэль Коронель отразил пенальти, начал праздновать это событие с партнерами, но неожиданно потерял сознание.
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В Аргентине 17-летний вратарь умер от сердечного приступа. Перед смертью он отбил пенальти
Sport24.ruвчера в 16:04
СМИ: В Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти
RT на русскомвчера в 16:38
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:29, Вашингтон
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