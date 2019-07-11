Происшествия
Юный аргентинский вратарь отбил пенальти и умерРЕН ТВ 06:21
Вратарь аргентинского клуба "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель скончался после отражения пенальти.
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СМИ: В Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти
RT на русскомвчера в 16:38
В Аргентине 17-летний вратарь умер от сердечного приступа. Перед смертью он отбил пенальти
Sport24.ruвчера в 16:04
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:23, Вашингтон
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