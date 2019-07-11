Происшествия

Юный аргентинский вратарь отбил пенальти и умерРЕН ТВ 06:21

Вратарь аргентинского клуба "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель скончался после отражения пенальти.
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17-летний вратарь умер после отбитого пенальти

Спорт-Экспрессвчера в 23:51

17-летний вратарь скончался после того, как отбил пенальти грудью

Чемпионатвчера в 16:29

Аргентинский вратарь отразил пенальти ценой жизни

Матч ТВвчера в 18:31

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Российская газетавчера в 16:48

СМИ: В Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти

RT на русскомвчера в 16:38

В Аргентине 17-летний вратарь умер от сердечного приступа. Перед смертью он отбил пенальти

Sport24.ruвчера в 16:04

17-летний голкипер отбил пенальти и умер

Советский спортвчера в 16:19
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:23, Вашингтон
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

Обновлено в 04:04
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору шашлыка

Рекомендовано покупать шашлык, упакованный на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, особенно в том случае, если мясо будет приготовлено за городом, на даче, на пикнике.
Обновлено в 03:04
Финансы

Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода

Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали

Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали сопроводили российскую туристку в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, сообщает местное издание Coconuts.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес

Кристину Асмус на съемках заразили подкожными клещами

Как впоследствии оказалось, занесли заразу Асмус через общие кисти.
Обновлено в 03:59
Футбол

38-летний Крауч объявил о завершении карьеры

Двухметровый нападающий Питер Крауч объявил о завершении игровой карьеры в 38-летнем возрасте.
Обновлено в 06:12
Политика

Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Политика

Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за моста

Обновлено в 07:16
Экономика

ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей

Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 06:34
Политика

Песков назвал прагматичным разговор Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал прагматичным первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:27
Экономика

В России увеличится прожиточный минимум

Министерство труда и социальной защиты РФ заявило о намерении увеличить прожиточный минимум трудоспособных граждан России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

СБУ не разрешила Савченко пересечь линию разграничения в Донбассе

Служба безопасности Украины не предоставила разрешение депутату Верховной рады Надежде Савченко на пересечение линии разграничения в Донбассе, сообщил в пятницу замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа

Алжирские болельщики, празднуя выход сборной в полуфинал турнира, устроили беспорядки в центре Парижа.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Состояние избитой и истерзанной девочки из Ингушетии стабилизировалось

Стало известно, что состоянии 7-летней девочки из Республики Ингушетия стабилизировалось.
Обновлено вчера в 00:11
Наука

Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху

Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Политика

Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив

Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Полковника МВД жестоко избили в столичном СИЗО

В московском СИЗО, по предварительным данным, сильно избили задержанного по подозрению в мошенничестве полковника МВД Ивана Кибальниченко, который имел среди коллег прозвище Киборг.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В аэропорту Краснодара за дебош задержан актер Тимур Ефременков

Обновлено в 04:15
Происшествия

К защитникам сквера в Екатеринбурге пришли с обысками

Обновлено в 06:38
Происшествия

Соседский пес прогнал со двора дикого медведя и защитил детей

В американском штате Нью-Джерси домашняя собака выгнала со двора соседского дома дикого медведя.
Обновлено в 06:40
Политика

Полпред УрФО прокомментировал задержание своего помощника Воробьева

Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов впервые прокомментировал задержание своего помощника Александра Воробьева, которого подозревают в госизмене (ст. 275 УК РФ).
Обновлено в 07:07
Политика

Опрос показал отношение россиян к Грузии

Приблизительно половина российский граждан (48%) относится к Грузии безразлично, 37% - хорошо. Об этом свидетельствуют данные опроса "ФОМ".
Обновлено в 06:44
Здоровье

Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье

Обновлено вчера в 13:50
Общество

Сеть кофеен «Даблби» планирует выйти на рынок США

Российская сеть кофеен «Даблби» планирует в течение года открыть 10 заведений в США, об этом рассказала основательница компании Анна Цфасман изданию «Коммерсантъ».
Обновлено в 06:17
Политика

Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку

Совет Федерации получил документы об увольнении заместителя генпрокурора Владимира Малиновского. Сенаторы их рассмотрят 23 июля.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Басманный суд Москвы отправил под стражу на два месяца замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:06
Футбол

Игрок сборной Перу и «Фейенорда» отказался переходить в «Локомотив»

Перуанский опорный полузащитник голландского футбольного клуба "Фейенорд" отказался переходить в московский "Локомотив".
Обновлено в 04:08
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