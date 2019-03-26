Футбол
Юношеская сборная России вышла в финальную часть Евро-2019Pravda.Ru вчера в 11:59
Чемпионат Европы для 17-летних игроков состоится в Ирландии с 3 по 19 мая. Участие в турнире примут 16 команд. На данный момент известно, что в финальный раунд, кроме России, вышли команды Ирландии, Исландии и Австрии.
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