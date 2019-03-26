Юношеская сборная России вышла в финальную часть Евро-2019Pravda.Ru 11:59

Чемпионат Европы для 17-летних игроков состоится в Ирландии с 3 по 19 мая. Участие в турнире примут 16 команд. На данный момент известно, что в финальный раунд, кроме России, вышли команды Ирландии, Исландии и Австрии.

Политика Савченко сказала украинцам, как голосовать на выборах Заключенная под стражу депутат Верховной рады Надежда Савченко на своей странице в Фейсбук призвала украинцев идти на выборы президента и проголосовать там за новых политиков.

Политика В РПЦ пояснили слова о России без русских Ранее 26 марта протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что «государству русскому осталось лет 30», потому что Россия, Украина и Белоруссия вымирают.

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Политика Россия «временно отключит» Интернет Россия в ближайшие несколько недель планирует провести испытания по отключению страны от глобальной мировой интернет-сети.

Политика МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле В 2001 году Россия и Венесуэла заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские специалисты могут присутствовать в южноамериканской стране, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Авто Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.

Космос У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.

Армия и оружие Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.

Технологии «Спартак» запустил мобильного оператора Московский «Спартак» объявил о запуске проекта «Спартак Мобайл».

Происшествия Полицейские ранены при стрельбе в аэропорту Турции В аэропорту турецкого города Кайсери произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".

Общество Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".

Политика Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.

Энергетика Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.

Происшествия Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.

Политика Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года Европейский парламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года.

Происшествия Арестован подозреваемый в покушении на мэра Иваново Суд по ходатайству следствия отправил в СИЗО 31-летнего уроженца Ярославля, подозреваемого в нападении на мэра Иваново Владимира Шарыпова.

Экономика ЦБ впервые за 4 года зарегистрировал новый банк Уточняется, что получить лицензию смог казанский "Банк 131". Российский ЦБ не выдавал лицензий новым банкам с 2015 года.

Финансы Набиуллина назвала слабое место российской экономики Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.

Происшествия СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Армия и оружие Россия осудила удар США по Афганистану Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители.

Происшествия Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии Прокурор попросил Замоскворецкий суд Москвы приговорить экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 21 году колонии строгого режима.

Политика МВД предложило лишать наркозависимых водительских прав Министерство внутренних дел России предложило запретить людям, страдающим наркозависимостью, водить автомобили.