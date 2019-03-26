Футбол

Юношеская сборная России вышла в финальную часть Евро-2019Pravda.Ru вчера в 11:59

Чемпионат Европы для 17-летних игроков состоится в Ирландии с 3 по 19 мая. Участие в турнире примут 16 команд. На данный момент известно, что в финальный раунд, кроме России, вышли команды Ирландии, Исландии и Австрии.
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Хавбек сборной России U17: не скажу, что у Португалии запредельный уровень

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Сборная России U17 проиграла Португалии и со второго места вышла на ЧЕ-2019

Sport24.ruвчера в 15:05

Сборная России U17 проиграла Португалии, но вышла в финальную часть Евро-2019

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Юношеская сборная России проиграла Португалии

Матч ТВвчера в 14:53

Юношеская сборная России проиграла Португалии

Sportbox.RUвчера в 14:53

Юношеская сборная России уступила португальцам в матче отбора ЧЕ-2019

РИА Новостивчера в 15:03

Российские юноши вышли в финальную часть Евро-2019

Советский спортвчера в 09:47
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 05:34, Ашберн
Армия и оружие

Reuters узнал о приезде в Венесуэлу российских специалистов по кибербезопасности

Среди российских военных, прибывших в Венесуэлу в выходные, есть военнослужащие сил спецназначения, а также специалисты по кибербезопасности, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Порошенко назвал главного оппонента на выборах

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

НАК отметил рост случаев саморадикализации российской молодежи

Национальный антитеррористический комитет (НАК) отмечает рост числа фактов саморадикализации молодых людей без какой-либо предварительной обработки или вербовки.
Обновлено в 05:05
Общество

Агапитова: В Петербурге ежегодно растет количество детей

Выступление Светлана Агапитова начала со статистики. Так, сегодня в Петербурге проживают почти 1 миллион детей.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Абызов заявил, что при задержании к нему не применяли силу

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов утверждает, что при задержании правоохранители общались с ним корректно и силу не применяли.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем

Самолет компании Southwest Airlines вернулся обратно в аэропорт из-за проблем с работой двигателя.
Обновлено в 03:14
Политика

В Испании подтвердили нападение на посольство КНДР

Сам Гонг Чанг утверждал, что принимал участие в нападении на посольство КНДР добровольно, однако подтвердил, что действовал вместе с группой лиц.
Обновлено вчера в 14:40
Экономика

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Совет Федерации на заседании в среду, 27 марта, одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 03:49
Общество

Жительницам сел могут продлить рабочий день

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Авто

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Экономика

Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза

Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер

Обновлено в 02:23
Политика

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

Совет Федерации одобрил президентский закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
Обновлено в 03:10
Футбол

Федерация футбола Люксембурга подаст жалобу в УЕФА на сборную Украины

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп подтвердил намерение организации подать жалобу в УЕФА на сборную Украины.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие

Грушко заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России

НАТО активизирует разведдеятельность у границ России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе научно-практической конференции в Москве.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Кино

Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Экономика

Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России

Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.
Обновлено в 02:25
Авто

Названы самые популярные новые седаны в России

Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие

Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях

Ходовые испытания новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» закончились поломкой паровых турбин. Об этом сообщило издание Navytimes.
Обновлено в 04:19
Политика

В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным

Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол

Зидан попросил «Реал» приобрести Н’Домбеле у «Лиона»

По словам источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал» и лично главный тренер команды Зинедин Зидан, недавно вернувшийся на свой пост после 9-месячного перерыва.
Обновлено в 03:02
Космос

NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС

Обновлено вчера в 17:22
Футбол

В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020

Обновлено в 04:15
Экономика

Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях

Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
Обновлено в 03:29
Футбол

МЮ интересуется защитником «Сент-Этьена»

Защитник "Сент-Этьена" Виллиам Салиба может перебраться в Англию. Сообщается, что на 18-летнего игрока претендует МЮ.
Обновлено в 04:05
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Наука

В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»

Энтузиасты из Румынии — инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу — разрабатывают прототип «летающей тарелки» с вертикальным взлётом и посадкой, а также сверхзвуковым горизонтальным полётом.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Стрелка из Новой Зеландии спонсировали ультраправые в Австрии

Ранее стало известно, что сотрудники австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) провели обыск в квартире официального представителя движения Мартина Зелльнера в связи с подозрениями в связях со стрелком из Новой Зеландии.
Обновлено в 05:19
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел взрыв

Обновлено в 02:18
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