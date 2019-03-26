Юношеская сборная России вышла в финальную часть Евро-2019Pravda.Ru вчера в 11:59

Чемпионат Европы для 17-летних игроков состоится в Ирландии с 3 по 19 мая. Участие в турнире примут 16 команд. На данный момент известно, что в финальный раунд, кроме России, вышли команды Ирландии, Исландии и Австрии.

Армия и оружие Reuters узнал о приезде в Венесуэлу российских специалистов по кибербезопасности Среди российских военных, прибывших в Венесуэлу в выходные, есть военнослужащие сил спецназначения, а также специалисты по кибербезопасности, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Политика Порошенко назвал главного оппонента на выборах Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.

Происшествия НАК отметил рост случаев саморадикализации российской молодежи Национальный антитеррористический комитет (НАК) отмечает рост числа фактов саморадикализации молодых людей без какой-либо предварительной обработки или вербовки.

Общество Агапитова: В Петербурге ежегодно растет количество детей Выступление Светлана Агапитова начала со статистики. Так, сегодня в Петербурге проживают почти 1 миллион детей.

Происшествия Абызов заявил, что при задержании к нему не применяли силу Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов утверждает, что при задержании правоохранители общались с ним корректно и силу не применяли.

Происшествия Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем Самолет компании Southwest Airlines вернулся обратно в аэропорт из-за проблем с работой двигателя.

Политика В Испании подтвердили нападение на посольство КНДР Сам Гонг Чанг утверждал, что принимал участие в нападении на посольство КНДР добровольно, однако подтвердил, что действовал вместе с группой лиц.

Экономика Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума Совет Федерации на заседании в среду, 27 марта, одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.

Общество Жительницам сел могут продлить рабочий день Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

Авто Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).

Экономика Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Политика Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ Совет Федерации одобрил президентский закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

Футбол Федерация футбола Люксембурга подаст жалобу в УЕФА на сборную Украины Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп подтвердил намерение организации подать жалобу в УЕФА на сборную Украины.

Армия и оружие Грушко заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России НАТО активизирует разведдеятельность у границ России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе научно-практической конференции в Москве.

Армия и оружие Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.

Кино Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».

Экономика Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.

Армия и оружие Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях Ходовые испытания новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» закончились поломкой паровых турбин. Об этом сообщило издание Navytimes.

Политика В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.

Футбол Зидан попросил «Реал» приобрести Н’Домбеле у «Лиона» По словам источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал» и лично главный тренер команды Зинедин Зидан, недавно вернувшийся на свой пост после 9-месячного перерыва.

Экономика Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.

Футбол МЮ интересуется защитником «Сент-Этьена» Защитник "Сент-Этьена" Виллиам Салиба может перебраться в Англию. Сообщается, что на 18-летнего игрока претендует МЮ.

Политика Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

Наука В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку» Энтузиасты из Румынии — инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу — разрабатывают прототип «летающей тарелки» с вертикальным взлётом и посадкой, а также сверхзвуковым горизонтальным полётом.