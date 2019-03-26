Футбол

Юношеская сборная России уступила португальцам в матче отбора ЧЕ-2019РИА Новости 15:03

Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) проиграла команде Португалии в матче элитного отборочного раунда чемпионата Европы 2019 года.
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