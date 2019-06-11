Юношеская сборная России вышла в финал «Мемориала Гранаткина»Sportbox.RU 13:04

Исход встречи был решен лишь в серии пенальти, где точнее оказались представители первой сборной. В финале турнира команда Александра Кержакова сыграет со сборной Аргентины, переигравшей Турцию. «Мемориал Валентина Гранаткина».

Спорт день за днем

Общество В Петербурге в День России прошел грандиозный фестиваль цветов Сегодня, 12 июня, в День России в Петербурге проходит фестиваль цветов. Яркие и красочные колонны прошли парадом по Невскому проспекту.

Происшествия Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».

Общество Скончался журналист Андрей Петров В среду, 12 мая, не стало журналиста Андрея Петрова, говорится на официальном сайте Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Происшествия Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Политика Президент побывал на месте раскопок в Кремле Российский лидер Владимир Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле. Для туристов вход будет открыт с 14 июня.

Общество Петросян уточнил, сколько в Москве бедных Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.

Авто Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.

Кино Disney анонсировала перезапуск мультсериала про Чипа и Дейла Disney снимет новую версию мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего стримингового сервиса Disney+.

Политика Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters.

Политика Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины «Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Политика Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму «На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.

Происшествия Состояние Алибасова остается тяжелым Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Свердловской области дети подожгли венок у Вечного огня В городе Серове Свердловской области мальчики шести и семи лет устроили пожар у Вечного огня.

Шоу-бизнес День России Галкин встретил вместе с детьми Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.

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Политика Путин в Кремле вручил государственные премии: мимика президента В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло традиционное вручение государственных премий России за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год.

Футбол Квинси Промес может перейти в «Аякс» Нынешний контракт Промеса с "Севильей" рассчитан до 2023 года.

Единоборства Хабиб и Порье провели дуэль взглядов Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.

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