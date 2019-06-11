Футбол
Юношеская сборная России вышла в финал «Мемориала Гранаткина»Sportbox.RU 13:04
Исход встречи был решен лишь в серии пенальти, где точнее оказались представители первой сборной. В финале турнира команда Александра Кержакова сыграет со сборной Аргентины, переигравшей Турцию. «Мемориал Валентина Гранаткина».
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