Футбол
Юношеская сборная России вышла на Евро-2019 U17Sport24.ru вчера в 09:32
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019 U17, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии, сообщает официальный сайт РФС.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:07, Ашберн
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Происшествия
СК заявил о скрывшемся за границей фигуранте дела Абызова
Официальный представитель российского Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила, что один из фигурантов дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова в настоящий момент находится за границей.
Обновлено в 06:19
Интернет
В новой версии macOS перестала работать почта Google
Пользователи компьютеров Mac по всему миру жалуются, что не могут зайти в почту Google во встроенном приложении Почта.
Обновлено в 06:35
Музыка
Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 18:55
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова
Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Ленобласти из-за смертельного ДТП полностью перекрыта трасса А-114
Из-за ДТП с грузовиком в Ленобласти пришлось полностью перекрыть движение по федеральной трассе А-114, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в среду, 27 марта.
Обновлено в 03:59
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Наука
В Норвегии нашли корабль викингов
Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено 25 марта в 12:24
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова приняла решение не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения министерства образования Алтайского края подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено вчера в 06:59
Культура
Александринский театр объединят с Волковским театром в Ярославле
Петербургский Александринский театр будет объединён с Театром им. Волкова в Ярославле.
Обновлено в 05:05
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Huawei P30 и P30 Pro
Huawei добавила четырехмодульную камеру в P30 Pro — 40-мегапиксельная основная камера с 1/1,7-дюймовым сенсором Huawei SuperSpectrum и объективом f/1.6, 20-мегапиксельная сверхширокоугольная дополнительная камера f/2,2 объективом, 8-мегапиксельный телеобъектив с объективом f/2,4 и TOF-камера.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Несколько человек получили легкие ранения в результате взрыва в одном из пригородов на западе Стокгольма, сообщает в среду издание Aftonbladet.
Обновлено в 02:18
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Кино
Вернер Херцог сыграет злодея в сериале «Мандалорец»
Прославленный немецкий режиссёр, актёр и сценарист Вернер Херцог («Фицкарральдо», «Агирре, гнев божий») приоткрыл завесу тайны по поводу своей роли в сериале «Мандалорец».
Обновлено в 03:44
Экономика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Экономика
Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях
Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
Обновлено в 03:29
Общество
Поселок Мурино официально стал городом
Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.
Обновлено в 05:40
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Экономика
Медведев пообещал шесть лет не повышать налоги
Председатель правительств РФ Дмитрий Медведев пообещал, что в ближайшие шесть лет налоги в России подниматься не будут.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
В России появится единая военно-строительная компания
«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Политика
В Крыму приступили к оценке ущерба от пребывания в составе Украины
Власти Республики создают комиссию, которая займется оценкой ущерба, нанесенного полуострову за годы пребывания в составе Украины в 1991-2014 годах.
Обновлено в 05:24
Экономика
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил правительственный закон, меняющий порядок доведения пенсий до прожиточного минимума.
Обновлено в 03:58