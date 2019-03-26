Футбол
Юношеская сборная России вышла на Евро-2019 U17Sport24.ru 09:32
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019 U17, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии, сообщает официальный сайт РФС.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
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