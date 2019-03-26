Юношеская сборная России вышла на Евро-2019Sportbox.RU вчера в 09:48

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) досрочно обеспечила себе выход в финальный раунд чемпионата Европы (U-17), который пройдет в Ирландии с 3 по 19 мая.

Общество Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Поклонники всерьез опасаются за здоровье артиста.

Происшествия Более 33 тыс. жителей Флориды остались без электричества Взрыв на электростанции оставил без света более 33 тыс. жителей Флориды.

Общество Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Происшествия Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.

Экономика Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.

Происшествия 27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.

Общество ВЦИОМ: россияне назвали свои любимые театры Большинство россиян, которые приняли участие в мартовском опросе ВЦИОМ, назвали своими любимыми театрами Большой театр, "Современник" и Мариинский театр, а самой запоминающейся постановкой - балет "Щелкунчик".

Наука Ученые рассказали о скором появлении алкоголя, не вызывающего похмелье Компания Alcarelle намерена в ближайшие пять лет вывести на рынок синтетический алкоголь, который дарит пьянящее чувство, но не вызывает похмелье.

Армия и оружие Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.

Армия и оружие Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.

Происшествия В Хабаровске коллектора арестовали за порноколлаж с дочерью должника Суд арестовал сотрудника агентства, который в попытке вернуть деньги перешел черту: он опубликовал в Сети порноколлаж с участием несовершеннолетней дочери заемщика.

Происшествия Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.

Политика Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме.

Футбол Моуриньо может стать тренером Головина Основным препятствием к работе в "Монако", за которой выступает россиянин Александр Головин, может стать то, что агент Моуриньо одновременно работает с нынешним главным тренером монегасков Леонарду Жардимом.

Здоровье Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Армия и оружие «Вертолеты России» намерены создать в Китае четыре сервисных центра Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") намерен до 2021 года создать в Китае четыре сервисных центра по ремонту вертолетов российского производства, сообщил РИА Новости в среду на выставке в малайзийском Лангкави заместитель гендиректора холдинга Игорь Чечиков.