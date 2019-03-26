Футбол
Юношеская сборная России вышла на Евро-2019Sportbox.RU вчера в 09:48
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) досрочно обеспечила себе выход в финальный раунд чемпионата Европы (U-17), который пройдет в Ирландии с 3 по 19 мая.
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Футбол
Ван Галь: «Сульшер паркует „автобус“, как и Моуринью»
Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Галь поговорил об изменениях, которые произошли в команде.
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Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
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Армия и оружие
НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»
Обновлено вчера в 20:50
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На машину Гуайдо напали в Венесуэле
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
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Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»
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Происшествия
Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера
В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
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Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре
Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Поклонники всерьез опасаются за здоровье артиста.
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Происшествия
Более 33 тыс. жителей Флориды остались без электричества
Взрыв на электростанции оставил без света более 33 тыс. жителей Флориды.
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Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова
В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России
Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову
Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.
Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера
Обновлено вчера в 06:36
Общество
ВЦИОМ: россияне назвали свои любимые театры
Большинство россиян, которые приняли участие в мартовском опросе ВЦИОМ, назвали своими любимыми театрами Большой театр, "Современник" и Мариинский театр, а самой запоминающейся постановкой - балет "Щелкунчик".
Обновлено вчера в 17:57
Наука
Ученые рассказали о скором появлении алкоголя, не вызывающего похмелье
Компания Alcarelle намерена в ближайшие пять лет вывести на рынок синтетический алкоголь, который дарит пьянящее чувство, но не вызывает похмелье.
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия
В Хабаровске коллектора арестовали за порноколлаж с дочерью должника
Суд арестовал сотрудника агентства, который в попытке вернуть деньги перешел черту: он опубликовал в Сети порноколлаж с участием несовершеннолетней дочери заемщика.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл поезд с выставкой трофейного оружия из Сирии
Обновлено вчера в 23:26
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
Моуриньо может стать тренером Головина
Основным препятствием к работе в "Монако", за которой выступает россиянин Александр Головин, может стать то, что агент Моуриньо одновременно работает с нынешним главным тренером монегасков Леонарду Жардимом.
Обновлено вчера в 23:47
Здоровье
Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
«Вертолеты России» намерены создать в Китае четыре сервисных центра
Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") намерен до 2021 года создать в Китае четыре сервисных центра по ремонту вертолетов российского производства, сообщил РИА Новости в среду на выставке в малайзийском Лангкави заместитель гендиректора холдинга Игорь Чечиков.
Обновлено в 00:10
Гаджеты
Xiaomi показала зарядное устройство, заряжающее смартфон за 17 минут
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Протестующие отказались уйти с площади в Магасе
Обновлено вчера в 13:17
Транспорт
Более половины водителей такси в Москве имеет высшее образование
Большинство водителей такси, работающих в Москве, являются людьми с высшим образованием.
Обновлено вчера в 15:57
Авто
Как припарковаться на сугробе на «Ниве». Наглядный пример
В комментариях к посту пользователи Сети сошлись во мнении, что «человеку было негде припарковаться», а также отметили, что снимки являются «отличной рекламой Lada 4×4», а некоторые и вовсе назвали водителя внедорожника «царем горы».
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