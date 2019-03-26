Футбол
Юношеская сборная России вышла на Евро-2019Sportbox.RU вчера в 09:48
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) досрочно обеспечила себе выход в финальный раунд чемпионата Европы (U-17), который пройдет в Ирландии с 3 по 19 мая.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
Происшествия
Один из фигурантов дела Абызова находится за границей
Один из подозреваемых по делу бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова находится за границей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, пояснив, что речь идет о Сергее Ильичеве.
Обновлено в 07:21
Политика
В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным
Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Игры
Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands
Обновлено в 09:16
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Авто
Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely
Обновлено в 05:07
Авто
Ford прекращает бизнес в России
Управлять бизнесом Ford в РФ будет компания Sollers, с которой американский концерн долгое время сотрудничает в сфере производства автомобилей.
Обновлено в 09:32
Политика
Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину
Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.
Обновлено в 09:14
Общество
В России появится фастфуд для пенсионеров
В России разрабатывается специальная еда для пенсионеров — она должна быть обогащена витаминами, обладать высокой пищевой ценностью и быть простой в приготовлении.
Обновлено в 09:10
Футбол
Наиль Умяров: "Федун пожелал закрепиться в основе!"
Как сыграли новички "Спартака" Как стал играть в футбол: "С двух-трех лет мячи пинал" – Вы родились в Сызрани, городе на Волге в Самарской области.
Обновлено в 07:00
Общество
Австралиец случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов
Мужчина из австралийского Мельбурна дважды стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в размере 23 миллионов австралийских долларов (более 16,2 миллиона долларов США), про второй билет c выигрышными номерами австралиец забыл, сообщает газета Age.
Обновлено в 09:23
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Экономика
В Ленобласти назвали сумму налоговых отчислений завода Ford
Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет от завод Ford Sollers, расположенного в городе Всеволожск, не превышала 150 миллионов рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Алексей Панин рассказал, почему решил сделать «уколы красоты»
26 марта актер Алексей Панин опубликовал на своей странице в Инстаграм посты из салона красоты, где показал, какие процедуры для омоложения ему делают специалисты.
Обновлено вчера в 11:30
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Футбол
Сборная Италии отправила шесть голов в ворота сборной Лихтенштейна
Встреча завершилась со счётом 6:0. В составе сборной Италии дубль оформил нападающий Фабио Квальярелла, забивший оба своих гола пенальти.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Пожар произошел в торговом комплексе в Краснодаре
Обновлено в 09:24
Происшествия
В офис московского «Яблока» пришла полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Новый фигурант появился в деле полковника Захарченко
Обновлено в 08:06
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск
Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
Обновлено в 06:06
Хоккей
Почему из КХЛ никого не исключили
После решения никого не исключать может показаться, что лига осталась удовлетворена работой клубов в течение сезона.
Обновлено в 09:30
Происшествия
На западе Стокгольма произошел взрыв
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мясной фарш
По ГОСТу говяжий фарш относится к продукту категории В. Как поясняют в Роскачестве, это значит, что в фарше по стандарту должно быть не меньше 60% мышечной ткани.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Югре грейдер засыпал снегом ребенка
Обновлено в 07:52