Футбол
Юношеская сборная России уступила венграм на первенстве ЕвропыProstoProSport 14:01
Футболисты юношеской сборной России, составленной из игроков не старше 17 лет, в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы проиграли сверстникам из Венгрии. Встреча группы С, прошедшая в пятницу в Ирландии, завершилась со счетом 3:2 в пользу венгерской команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:34, Ашберн
Происшествия
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Политика
Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено в 19:05
Футбол
Игрока «Лестера» оштрафовали на 5 тысяч фунтов за расистские твиты
Футбольная ассоциации Англии (FA) оштрафовала полузащитника «Лестера» Хамзу Чоудури за расистские и сексистские сообщения в твиттере, опубликованные им в 2013–2014 годах, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 18:52
Гаджеты
Один шаг до миллиарда: под управлением Windows 10 работает уже свыше 900 миллионов устройств
Совсем недавно, в начале марта Microsoft рапортовала о том, что в мире насчитывается 800 миллионов устройств под управлением ОС Windows 10, и вот спустя всего два месяца опубликована новая статистика: таких устройств обнаружилось уже свыше 900 миллионов.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Брухунова разбежались
Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40
Общество
Гороскоп на 10 мая: Девы будут фонтанировать идеями, а Весы – перекладывать бумажки
Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Рак сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями.
Обновлено вчера в 12:05
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России
Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара
Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено в 13:21
Хоккей
Александр Елесин стал игроком «Калгари»
Защитник Александр Елесин стал игроком «Калгари Флэймз», сообщает инсайдер Боб Маккензи.
Обновлено в 17:46
Космос
Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения
Обновлено 08 мая в 06:09
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Авто
Появилось первое изображение нового купе-кроссовера KIA
Публичная премьера нового электрического кросс-купе KIA запланирована на 2021 год.
Обновлено в 06:13
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за дождя
Как пояснили в пресс-службе ведомства, с 16:00 в столице ожидается ливневой дождь, местами грозы, при грозе усиление ветра 13 ‒ 18 м / с. Предупреждение будет действовать до утра 11 мая.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Беременная Катя Колисниченко вышла замуж
Поклонники поздравляют ее со свадьбой. Катя Колисниченко обрела популярность после участия в скандальном реалити-шоу «ДОМ-2».
Обновлено в 13:00
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Кино
Актёр «Игры престолов» не исключил появление нового дракона в сериале
Акётр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.
Обновлено в 20:19
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Экономика
Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты
Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подтвердила развод с мужем
Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено в 16:47
Хоккей
Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги
Российский лидер Владимир Путин забросил 10 шайб в ворота противника на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи 10 мая и привел свою команду к победе.
Обновлено в 12:54
Общество
«Желтые жилеты» все менее охотно едут в Париж, предпочитая вылазки в регионах
Протесты в регионах Более крупные манифестации ожидаются в Тулузе, Лионе и Нанте.
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес
«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста
Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Здоровье
Врач назвал волгоградцам пять мифов о гастрите
Следствием привычки «разжижать кровь» аспирином могут стать язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечение и перфорация стенки желудка.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
Ахметов: «Акинфеев и Фернандес спокойно могли бы играть в „Барселоне“»
Игорь и Марио спокойно могли бы играть в "Барселоне", - отметил Ахметов в интервью пресс-службе "армейцев".
Обновлено в 14:29