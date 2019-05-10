Футбол
Юношеская сборная России уступила венграм на первенстве ЕвропыProstoProSport 14:01
Футболисты юношеской сборной России, составленной из игроков не старше 17 лет, в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы проиграли сверстникам из Венгрии. Встреча группы С, прошедшая в пятницу в Ирландии, завершилась со счетом 3:2 в пользу венгерской команды.
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