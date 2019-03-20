Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в КраснодареSportbox.RU 11:52

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019. За 90 минут встречи подопечные Андрея Гордеева не смогли поразить ворота соперника.

Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре

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