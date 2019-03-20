Футбол

Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в КраснодареSportbox.RU 11:52

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019. За 90 минут встречи подопечные Андрея Гордеева не смогли поразить ворота соперника.
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Сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Элитном раунде ЧЕ-2019 U19

Sport24.ru12:17

Юношеская сборная РФ сыграла вничью с азербайджанцами в отборе Евро-2019

РИА Новости12:10

20 марта. События для ставок на спорт

Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:23

Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре

Матч ТВ11:52

Юношеская сборная России сыграла вничью с командой Азербайджана в Элитном раунде Евро-2019

Советский спорт11:51

Гордеев: ничья с Азербайджаном — не самый плохой расклад для сборной России U19

Чемпионат13:16

Сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в первом матче элитного раунда Евро-2019 U19

Спорт-Экспресс12:03
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
Происшествия

В России увеличилось число жертв авиакатастроф

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) предоставили данные, согласно которым в прошлом году в авиакатастрофах погибло 128 россиян.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Общество

Опрос показал, что 83% россиян поддерживают закон о борьбе с фейками

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров рассказал, что, согласно результатам проведённого исследования, более 80% жителей страны поддержали принятие закона о борьбе с фейковыми новостями.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие

ВМФ РФ получит атомную подлодку «Ясень» в 2020 году

«Объединенная судостроительная корпорация» передаст атомную подводную лодку «Ясень» Военно-морскому флоту России в будущем году, сообщил журналистам президент компании Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:49
Экономика

Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России

Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт весна без дождей

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» рассказал, когда в Москву придёт весна без дождей.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек

Обновлено в 09:58
Экономика

ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды

Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы в Воронеже произошло несколько крупных коммунальных аварий, в том числе в Коминтерновском районе: в декабре 2018 года из-за порыва водовода пришлось временно отменить занятия в школе.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142

Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие

Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»

ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Экономика

Forbes составил рейтинг надежных банков России

В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет вместе

Побывав на концерте, Собчак и Богомолов продолжили свой первый «официальный» выход в свет посещением премьерного показа комедии «Трезвый водитель», поставленной режиссером Резо Гигинеишвили.
Обновлено вчера в 19:34
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о «списке неприкасаемых» от посла США

По словам Луценко, посол США в Украине указала ему на лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие.
Обновлено в 11:58
Футбол

В Испании предложили клонировать Месси

Глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил, что готов клонировать нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Обновлено в 12:18
Авто

Седан Geely Emgrand 7 подешевел на 70 тысяч рублей

Эксперты портала «Цена Авто» в ходе изучения цен на новый автомобили, представленные на российском рынке, отметили, что седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей в двух комплектациях.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Автомобиль сбил четырёх человек на пешеходном переходе в Москве

На северо-западе столицы в районе дома № 1 по улице Берзарина водитель легкового автомобиля сбил четырёх человек.
Обновлено в 12:34
Политика

Врио главы Калмыкии назначен Бату Хасиков

Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что последний оплот террористической организации «Исламское государство»* в Сирии будет уничтожен «к вечеру» сегодняшнего дня.
Обновлено в 12:59
Футбол

Зобнин успешно перенес операцию. Восстановление займет 4-5 недель

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин успешно перенес операцию на правой руке.
Обновлено в 08:46
Футбол

Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб

Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Музыка

Гитарист «Ленинграда» подтвердил слова Шнурова о роспуске группы

Обновлено в 12:40
Транспорт

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»

Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы завершено на 40%.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено в 13:28
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